SAN MINIATO. Basket Dragon grandi risultati. Fra le 12 formazioni più forti d’Italia

L’Under 17 Basket Dragon è tra le dodici migliori formazioni d’Italia. Un successo straordinario per questo team nato dalla felice collaborazione tra le società sportive di Etrusca San Miniato e Prato, giunto alla soglia delle semifinali scudetto giocate in Campania. La squadra, allenata dal duo Martelloni e Pinelli, forti della conquista del titolo regionale e interregionale, ha dimostrato grinta da vendere. "Per una piccola cittadina come San Miniato, affrontare "colossi" come Milano, Venezia, Verona, Virtus Bologna è un estremo motivo di orgoglio – commenta il sodalizio sanminiatese – emozioni che saranno per sempre nel bagaglio dei ragazzi, dello staff, dei genitori e della società stessa". Ad Agropoli il team toscano parte bene vincendo la gara di esordio contro Alghero (92-80), cede contro Brindisi (74-77) e incassa la sconfitta contro Ferrara ottenendo comunque l’accesso agli spareggi dei quarti di finale dove incontra Venezia che ha la meglio. I componenti del roster: Achille Guarino, Gregorio Gismondi, Matteo Campigli, Matteo Chiti, Pietro Castaldi, Lapo Santini, Gianmarco Pinelli, Niccolò Gemignani, Gioele Mugno, Kuka Biondi, Lorenzo Scardigli, Linards Ehimanis, Matteo Ermelani, Gabriele Arrigucci, Ernesto Paloscia. Allenatori Marco Pinelli, Gabriele Martelloni, vice Duccio Masoni. Preparatori fisici Elia Parretti e Federico Carmignani. Dirigente responsabile Stefano Scarselli, dirigente accompagnatore Simone Gismondi, dirigente Luca Parretti.

Stefania Ramerini