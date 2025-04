San Miniato supera Casale Monferrato 73-67: vittoria chiave per l'Etrusca

San Miniato ha battuto Casale Monferrato con il punteggio di 73 a 67 al termine di una partita complessa ma estremamente importante per il cammino della formazione toscana, che ha saputo tenere in mano l’inerzia della gara fin dalla palla a due, costruendo il proprio successo su una partenza solida e chiudendo i primi dieci minuti avanti 21-14. Nel secondo periodo la lucidità è calata e Casale ha cominciato ad approfittare degli errori difensivi e delle palle perse per rientrare progressivamente nel match, riuscendo ad andare al riposo lungo sotto di sole due lunghezze sul 36-34. Tuttavia, dopo l’intervallo l’Etrusca è tornata in campo con uno spirito più deciso, trovando maggiore equilibrio nella metà campo difensiva e costruendo un parziale favorevole di 21-15 che ha riportato il margine a otto punti al termine del terzo quarto sul 57-49. Il finale è stato nervoso e spezzettato, con diversi errori da ambo le parti ma San Miniato ha mantenuto la lucidità necessaria per chiudere la gara e garantirsi almeno il terzo posto nella griglia finale. Il match non è stato particolarmente brillante sul piano tecnico, con percentuali basse e molti errori in costruzione, ma l’Etrusca ha mostrato maturità nella gestione dei momenti delicati. Ora tutte le energie sono rivolte alla prossima sfida di mercoledì alle ore 20.45 sul parquet di casa contro Oleggio, per un vero e proprio spareggio che metterà in palio il primato del girone.

Andrea Martina Torre