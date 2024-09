Santarcangelo ambiziosa: "Non poniamoci limiti"

Riparte di slancio, la stagione degli Angels Santarcangelo. La squadra di coach Serra si è radunata ieri con alcune novità e tante conferme di colonne importanti per la squadra. Al netto dei giovani del vivaio che accompagneranno l’avventura nel prossimo girone M di Serie C, le novità più grosse sono quelle di Giovannelli e Goi. "Due giocatori che hanno voglia di rivalsa, in crescita – dice coach Alberto Serra -. Giovannelli è un classe 2003 che ha fatto molto bene a Ravenna, poi è stato in C Regionale a Imola e l’anno scorso in B. Goi, da Lugo, è un altro ragazzo che è cresciuto tanto e al quale si chiede ora un ulteriore salto di qualità". Un primo giorno di scuola con una base nota, con colonne come Rivali e Luca Bedetti, oltre alla conferma del russo Saltykov. "Sono al secondo anno qui e ho tanti punti di riferimento che già conosco, in staff e in società. C’è curiosità per la prossima stagione, è vero, ma anche tranquillità per il lavoro che andremo a fare".

E la formula? "Decisamente migliore – riflette Serra –. Avremo più partite, si potranno gestire meglio i carichi e il campionato sarà lineare, con playoff, playout tutto sommato tradizionali. Il cambio di girone? Fa piacere, ma ho visto, spulciando i roster, che tutta la Serie C è salita di livello". Gli Angels si riaffacceranno nelle Marche e ritroveranno San Marino, oltre che alcune vecchie compagne d’avventura del girone emiliano-romagnolo. "Tra le big vedo Forlimpopoli su tutte, ma occhio anche a Maggiotto che è andato a rinforzare il Pisaurum Pesaro e a squadre come Osimo, Porto Sant’Elpidio e la stessa San Marino. I nostri obiettivi? Diciamo che non vogliamo porci limiti, ma viviamo alla giornata. L’obiettivo è fare bene e lottare per giocarcela con tutte, dall’inizio alla fine".