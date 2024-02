Sba, è la gara dell’anno. Salvezza in palio a Firenze

di Luca Amorosi

Si avvicina la partita della verità per la Amen Bc Servizi . Domenica alle ore 18 al PalaFilarete di Firenze gli amaranto affronteranno l’Olimpia Legnaia nell’ultimo turno della prima fase del campionato di serie B. Un’autentica finale per la salvezza diretta, visto che le due squadre condividono il quartultimo posto a quota 18 punti: chi vince sale a 20 e va al play-in silver riservato alle squadre classificate dal 5° all’8° posto dei gironi A e B, mentre chi perde affronterà i playout tra le ultime quattro degli stessi gironi. Dopo la roboante vittoria contro Empoli, insomma, la squadra di Evangelisti è chiamata a un ultimo sforzo di una prima fase intensa in cui, da neopromossa, non ha certo sfigurato. Ora servirà però spezzare un tabù e ritrovare una vittoria fuori casa che manca addirittura dalla prima giornata in casa di Sestri: era il 1° ottobre 2023. Da lì in poi solo sconfitte lontano dal PalaEstra, che invece è stato un fortino. In casa, infatti, la Sba ha ottenuto ben 8 vittorie in 11 incontri, battendo le prime tre della classe, vale a dire Siena, Cecina e proprio Empoli. Tra le squadre uscite sconfitte da c’è anche Legnaia, appunto. All’andata terminò 77-69 per gli amaranto, che con la compagine fiorentina vantano una tradizione favorevole: nella scorsa stagione in serie C la Sba s’impose sia all’andata (66-55) che al ritorno fuori casa (74-81). Un trend da rispettare per assicurarsi la permanenza in B.