Sba ko in casa dell’ultima. E Fornara lascia il gruppo

di Luca Amorosi

Brutta sconfitta per la Amen Bc Servizi , che mercoledì, nel turno infrasettimanale, ha perso 85-72 in casa di Castelfiorentino. La trasferta sul parquet dell’ex fanalino di coda del girone si è rivelata la classica buccia di banana di un percorso verso la salvezza diretta che ora si complica, viste le concomitanti vittorie di Lucca, Spezia e Legnaia contro Siena, Serravalle e Quarrata. La partita inizia subito male per il quintetto di Evangelisti, che accorcia sul finire di primo quarto con le triple di Jankovic e Pelucchini (nella foto a destra). Nel secondo parziale l’inerzia non cambia, anzi i locali allungano con cinque tiri dalla lunga distanza, punendo una difesa aretina apparsa lontana parente di quella vista contro lo Spezia. All’intervallo Castelfiorentino è avanti 47-30. La ripresa si apre con un parziale di 5-0 in favore della Sba con Toia che prova a guidare i suoi alla rimonta, ma gli errori al tiro anche in situazioni aperte e tre canestri di seguito di Nepi ricacciano indietro la Sba. Semprini nel pitturato e ancora Toia tengono vive le speranze amaranto che a fine terzo quarto sono sotto 60-47.

Nell’ultimo parziale sale sugli scudi anche Scali che vince il duello con i lunghi aretini permettendo ai padroni di casa di prendere il largo. Quattro tiri da tre punti consecutivi nel finale servono a rendere meno ampio il passivo (85-72) ma non a evitare la sconfitta. Ora la Sba cercherà pronto riscatto sabato ancora in trasferta, stavolta contro San Miniato, quarto in classifica.

Nel frattempo, la Scuola Basket ha comunicato la rescissione consensuale con la guardia Federico Fornara (nella foto a sinistra): "In considerazione degli equilibri che la squadra ha trovato in questo momento del campionato e della necessità del ragazzo di avere spazio dopo l’infortunio – si legge nel comunicato – le parti hanno concordato, visti gli ottimi rapporti, di chiudere il contratto e permettere all’atleta di andare dove possa avere i minuti necessari al suo totale recupero". Fornara è stato indiscusso protagonista della promozione della scorsa stagione, soprattutto durante le semifinali contro Lucca. Ora ci sarà da capire se la società amaranto intenda sostituirlo con un innesto per la volata salvezza.