Sbf, l’under 17 sbanca Faenza agevolmente

Doppio impegno ravvicinato per l’Under 19 Gold guidata da coach Campi, che nel giro di pochi giorni affronta Campagnola Emilia e Atletico Basket Borgo Panigale. Il bilancio è nel complesso positivo per i ferraresi, che tornano alla vittoria nel primo match giocato, battendo Campagnola Emilia col punteggio di 64-49 alla Bondi Arena. Più complicata la trasferta sul campo dell’Atletico Basket, che si impone per 75-59.

Netto successo esterno per l’Under 17 Gold, che sbanca agevolmente il campo di Faenza (50-84); arriva una sconfitta, invece, per l’Under 15 Gold, a cui non riesce il colpaccio nella tana di Cesena (93-81).

Passando ai gruppi Silver, il derby Under 19 contro la Benedetto XIV va ai cugini centesi, che si impongono per 84-58; sconfitta anche per l’Under 17, battuta da Happy Basket Castelmaggiore (63-47). L’Under 15 Silver batte Cento 56-43 prima di lasciare strada alla corazzata Corticella (93-25). Successo faticoso ma meritato sul campo della Cestistica Argenta per l’Under 14, che vince 35-32. Nel derby cittadino di Under 13, la 4 Torri supera la Sbf col punteggio di 64-60.