Scandiano: l’esordio è ottimo

MO.BA MODENA

61

CASTELNOVO MONTI

66

MO.BA BASKET MODENA: Reale 23, Twum 2, Lunghini 1, Mingotti 5, Casu ne, Govi ne, Saccone 10, Mantovani 5, Nasuti 8, Taddei 3, Covolo 4. All. Coppeta.

E80 CASTELNOVO MONTI: Vozza D. ne, Giberti, Vinciguerra 5, Bucci ne, Longagnani 13, Bosnjak 7, Codeluppi 16, Bravi 6, Tosti 9, Morini 2, Parma Benfenati 8. All. Vozza G.

Arbitri: Saraceni di Bologna e De Palo di Ferrara.

Parziali: 18-19, 31-31, 45-45.

Nonostante qualche sofferenza di troppo, l’E80 Castelnovo Monti (10) sbriga nel finale di partita la pratica Mo.Ba Modena (0) e sale al comando del girone 1 della poule retrocessione, a +2 su Lugo e Novellara, senza considerare il rassicurante +4 sulla penultima piazza, che vale lo spareggio. Masticano amaro, invece, i padroni di casa dell’ex Cavriago e Novellara Coppeta, che maturano un’amara retrocessione anticipata nonostante una prova coriacea, trascinati dai 23 punti di Reale. Il punteggio è in equilibrio fino alla fine: a 3’ dalla sirena conclusiva Nasuti riporta Modena a -3, poi dall’altra parte sono il giovane Codeluppi e un ½ dalla lunetta di Longagnani a riportare gli appenninici a distanza di sicurezza. A chiudere i conti, sempre dalla linea della carità, sono Bravi e Tosti: per Castelnovo, dopo aver a lungo sognato la poule playoff ed essersi dovuta "accontentare" della lotta per la salvezza, il traguardo stagionale è davvero ad un passo.