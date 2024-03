"Scarto pesante, torniamo tutti coi piedi a terra"

E’ un coach Benedetto parecchio arrabbiato per la prestazione dei suoi quello che ha parlato nel post partita di Gardone Val Trompia: "Abbiamo giocato quaranta minuti non all’altezza, i nostri avversari sono sempre stati in controllo – le parole del tecnico biancazzurro –. Per noi è un passo indietro rispetto alle ultime prove, dispiace anche per lo scarto di ventuno punti in una fase in cui conterà molto anche la differenza canestri. Se qualcuno pensava che d’ora in avanti avremmo vinto contro tutti, beh, difficilmente questo accade nella pallacanestro: probabilmente è una sconfitta che ci fa tornare coi piedi per terra, consapevoli che le squadre dell’altro girone non sono per nulla mediocri. Tutto quello che accadrà in questo mini gironcino sarà difficile da ottenere, dovremo sbagliare il meno possibile e giocare partite decisamente migliori rispetto a questa. I 91 punti subiti? Così tanti ne avevamo presi solo al mio esordio con Pizzighettone, è l’aspetto che più mi infastidisce di questa sconfitta, dobbiamo resettare e ripartire da un approccio completamente diverso, aiutandoci l’un altro e sbucciandoci le ginocchia come avevamo fatto fin qui: l’unica cosa che possiamo fare, da persone oneste quali ci riteniamo, è complimentarci con la Gardonese per la vittoria meritata e cercare invece di capire il perché di un’involuzione così netta in pochissimo tempo. Non possiamo più permetterci di giocare partite di questo genere".

j.c.