Scatta la caccia alla promozione. Medicina, Cmp e Francia ci provano

Una sola poltrona per sei concorrenti. È questa la formula deliberata a settembre dal Consiglio Regionale per la poule playoff del campionato di serie C, riservato alle prime tre classificate dei gironi A e B concentrate in un girone a 6 e al via questa sera con le ‘Tre Torri’ bolognesi Virtus Medicina, Francesco Francia e Cmp Global, in lotta per un seggio nella B Interregionale 2024/2025. Tre gare d’andata e tre gare di ritorno con il riporto dello scontro diretto della prima fase, poi playoff per le prime quattro classificate, con serie al meglio delle tre gare.

Oggi alle 18 spetterà alla Cmp Global di coach Matteo Tasini (terza nel girone B) aprire le danze sul campo della corazzata Scandiano (prima nel girone A e miglior quoziente canestri di tutta la serie C): per qualità del roster i rossoblù del presidente Cristian Perez sono fra le favorite alla promozione.

"Finalmente è arrivato il giorno – spiega il tecnico –. Sono soddisfatto del piazzamento raggiunto dalla squadra, ma un po’ meno per come abbiamo preparato la seconda fase del campionato, caratterizzata da infortuni e allenamenti sotto numero. Probabilmente saremo in debito, ma abbiamo l’esperienza e il talento per affrontare squadre, come Scandiano, che fanno del ritmo e dell’aggressività il proprio tratto distintivo: dovremo essere bravi a dettare l’inerzia".

Un’ora più tardi sarà compito della Francesco Francia (seconda nel girone A) quello di confermare il buono stato di forma dell’ultimo periodo: a Zola Predosa arrivano i Baskers Forlimpopoli (secondi nel girone B e miglior difesa del campionato).

"Siamo dove volevamo essere – dice coach Andrea Mondini –, ovvero dentro la poule playoff e con la salvezza già acquisita. Però ovviamente non ci si tira indietro, ora è tempo di giocare. Quasi sicuramente non rischieremo Ilario Tosini, top scorer con 15,2 di media, in recupero da uno stiramento, ma ci aspettiamo una gara equilibrata perché siamo sempre stati bravi a distribuire i punti".

Il quadro di giornata lo chiuderà infine la regina e rivelazione del girone B Virtus Medicina (miglior attacco e quoziente canestri del raggruppamento), che alle 21 riceverà la terza forza del girone A Basket 2000 Reggio Emilia dei top scorer Nicolas Alberione (20 di media) e Matteo Dias (14,7).

"Venendo dall’ex C Silver, noi e Scandiano siamo un po’ le sorprese di questo campionato, quindi siamo molto soddisfatti. Stiamo recuperando un equilibratore come capitan Dario Lorenzini – conclude coach Matteo Dalpozzo –, che viene da uno stop per infortunio un po’ lungo. Abbiamo lavorato tanto in palestra e non ci siamo concessi amichevoli: siamo sereni e vogliamo giocare dando tutto. Imponendo ritmo e difesa proveremo a prenderci uno dei primi quattro posti".