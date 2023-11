Scontro al vertice tra Stosa Virtus e Cecina. Le due ’big’ si giocano il primo posto in solitaria

Primato in classifica, sei vittorie consecutive e lo scontro al vertice in arrivo. Le sensazioni in casa Virtus sono positive: la vittoria in rimonta ottenuta a Quarrata sabato sera ha dato ancora maggiore consapevolezza a un gruppo che adesso fa paura a tutti per coesione, qualità e spirito di squadra. Ma gli ostacoli sono molteplici e soprattutto arriveranno uno dietro l’altro nel mese di dicembre. La Stosa è attesa infatti da un vero e proprio tour de force, che in realtà è già cominciato proprio dalla trasferta della settimana scorsa al PalaMelo e che continuerà fino al 20 dicembre, ultima giornata prima della sosta natalizia. Domenica pomeriggio al PalaCorsoni si chiuderà il girone di andata con la sfida più attesa, lo scontro al vertice tra la Virtus e Cecina, che con i rossoblù condivide il primato in classifica a quota 16. Un match che mette in palio il primato solitario in classifica, atteso da tutto il popolo virtussino. Ma contro la corazzata allenata da coach Da Prato sarà tutt’altro che facile. Cecina è infatti una squadra forte, profonda, solida e costruita per vincere. In estate i tirrenici hanno confermato il gruppo dei senatori, inserendo giocatori funzionali al progetto tecnico voluto dall’allenatore livornese. Turini e l’eterno Bruni, primo e quarto nella classifica generale di valutazione del girone, sono i fari della squadra intorno ai quali ruota una serie di giocatori in grado di fare la differenza, a partire da Pedroni, passando per Pistillo e Pistolesi, fino al lungo serbo Milojevic. Una sorta di corazzata che dopo la vittoria nello scontro diretto con San Miniato arriverà al PalaCorsoni per giocarsi tutte le proprie carte. L’entusiasmo in casa Virtus è dilagante tanto che la società ha dovuto aprire la prevendita per il match di domenica visto che le richieste di biglietti sono già moltissime. La vendita dei tagliandi è iniziata ieri pomeriggio al bar del palazzetto e proseguirà fino a sabato sera o comunque fino a esaurimento dei biglietti . Il popolo virtussino, presente in buon numero anche sabato sera in trasferta a Quarrata, è pronto a spingere la squadra e l’atmosfera domenica pomeriggio al PalaCorsoni sarà quella dei grandi appuntamenti.