Scontro salvezza in Serie B. Rimadesio cerca il canestro per affossare la rivale Salerno

Desio-Salerno in programma questa sera alle 20.30 al PalaFitLine potrebbe tranquillamente essere un anticipo dei playout prossimi venturi se le cose dovessero prendere una certa piega per le due formazioni in campo. La Rimadesio dopo gli ultimi cinque ko di fila è anche aritmeticamente certa di disputarli per conservare la categoria e in questi ultimi tre impegni di stagione regolare deve battersi (e possibilmente tornare a vincere il prima possibile…) per ottenere il miglior ranking possibile che significa più gare casalinghe e meno (lunghi) viaggi nel Sud Italia. Che poi è un discorso che vale fino ad un certo punto visto che la squadra di Gallazzi davanti al proprio pubblico non vince da quasi tre mesi, nel girone di ritorno un paio di colpi importanti “on the road” li ha comunque piazzati e nelle ultime due trasferte ha perso all’over-time a Gravellona Toce contro Omegna e, rocambolescamente, sette giorni fa a Sant’Antimo dopo aver condotto con margini in doppia cifra per 39 minuti.

In entrambi i casi ha avuto il possesso per vincere e in entrambi i casi Sodero l’ha fallito per un nonnulla. Ma tant’è. Attenzione ai campani che la salvezza ai playout se la devono ancora guadagnare avendo, a meno tre turni, cinque punti di margine su Caserta che ha anche una gara in meno. C’è quindi da aspettarsi una Virtus Arechi battagliera e viva.

Ro.San.