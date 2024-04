Scotti beffata in volata. Decisivi un paio di episodi

use rosa scotti

USE ROSA SCOTTI: Castellani 10, Stoichkova 6, Merisio 9, Manetti 13, Miscenko 8, Ruffini 8, Patanè, Avonto, Villarruel 11, Antonini, L’ala n.e. All. Cioni.

LOGIMAN BRONI: Moroni 18, Bocchetti 13, Bonvecchio 4, Labanca 1, Coser 11, Carbonella n.e., Ianezic 8, Marciniak 8, De Pasquale 1, Grassia 2, Ferrazzi n.e. All. Magagnoli.

Arbitri: Gai di Roma e Faro di Tivoli.

Parziali: 9-10; 30-29; 44-42; 59-59.

EMPOLI – Amarissimo ko al Pala Sammontana per l’Use Rosa Scotti, superata in volata da Broni dopo un tempo supplementare.E pensare che l’inizio era stato tutto di marca biancorossa, con le empolesi che volano sul 7-0 grazie a Manetti, Miscenko e Merisio. Qui, però, la squadra si blocca e arriva uno 0-8, con Manetti che torna a segnare due liberi per il 9-10 del primo tempino. Nel secondo quarto Villaruel prova di nuovo ad allungare per la squadra di coach Cioni, con 5 punti che valgono il 17-12. Broni, grazie anche alla zona, rientra e all’intervallo il tabellone recita 30-29. Dopo il riposo lungo i presagi non sono buoni visto che in rapida successione Merisio, Manetti e Miscenko commettono il loro terzo fallo. Ruffini trova un altro gioco da 3 punti (39-37), ma nessuna delle squadre riesce a scappare, tanto che al 30’ siamo 44-42. Nell’ultima frazione Castellani inizia a metterla e l’Use Rosa ha la prima, seria possibilità di chiuderla sul 54-49, che diventa però 59-59 quando una tripla dell’ex Bocchetti punisce un errore da sotto canestro di Manetti. Broni ha anche la palla della vittoria, ma Moroni sbaglia clamorosamente. Si va così al supplementare. A 50 secondi dalla fine, sul 65-64, Stoichkova non trova il canestro da lontano e dopo il time-out ospite, Marciniak non sbaglia. Stavolta è coach Cioni a fermare il gioco, ma Ruffini penetra senza trovare né il canestro né il fallo.