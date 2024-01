Scotti, gara da non fallire. Arriva il fanalino di coda

Chiuso quello di andata con una vittoria a Roma, domani sera alle 18 l’Use Rosa Scotti inizierà il proprio girone di ritorno del raggruppamento A di Serie A2 femminile dal Pala Sammontana, ospitando alle 18 la Tecnoengineering Moncalieri. Una partita sulla carta agevole, le piemontesi sono ultime con appena 2 punti, ma che può nascondere diverse insidie. Prima fra tutte l’approccio delle biancorosse di coach Alessio Cioni, che non devono cadere nel tranello di considerare il match già vinto prima di scendere in campo. È vero che all’andata Ruffini e compagne si sono imposte con un eloquente vantaggio di 23 punti, ma è altresì vero che l’unico fin qui successo di Moncalieri è arrivato comunque contro il Giussano, che con i suoi 12 punti in classifica ha solo 4 lunghezze in meno delle empolesi. Insomma, quella di domani sarà una gara da affrontare con il giusto atteggiamento, cercando di mettere fin da subito l’intensità difensiva necessaria per non concedere nulla alle avversarie, evitando così di far trovar loro entusiasmo strada facendo. Un po’ quello che è successo a Roma, quando dopo aver dominato la prima parte di gara l’Use Rosa Scotti è calata, concedendo alle capitoline di rientrare in partita e tenere il risultato in bilico fino agli ultimi secondi. Vincere sarebbe poi importante per arrivare al meglio al confronto ben più complicato del prossimo fine settimana, quando le ragazze di coach Cioni saranno ospiti di Costa Masnaga, attualmente soltanto due lunghezze avanti alle biancorosse.

Simone Cioni