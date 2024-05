Scotti, niente da fare. Alpo vince di nuovo. Play-off al capolinea

use rosa

USE ROSA SCOTTI: Castellani 14, Ruffini 4, Patanè, Stoichkova 7, Merisio 8, Avonto n.e., Villaruel 10, Manetti 4, Antonini n.e., Casini n.e., Miscenko 6. All. Cioni.

ECODEM ALPO: Parmesani 3, Nori 11, Turel 18, Fiorentini, Rosignoli 6, Moriconi 8, Soglia 10, Chiaretto, Mancini n.e., Furlani, Frustaci 9, Pastore. All. Soave.

Arbitri: Rezzoagli e Mammola di Rapallo.

Parziali: 17-22; 31-35; 46-42.

EMPOLI – Si conclude qui la stagione dell’Use Rosa Scotti. La Ecodem Alpo ha la meglio anche in gara due al Pala Sammontana per 53-65 riuscendo a ottenere così il pass per la semifinale play-off del torneo di basket di A2 femminile. Un verdetto, questo, arrivato dopo una gara che riflette un po’ l’intera stagione. Come sottolineato successivamente anche da coach Alessio Cioni. Tanti alti e bassi nei quaranta minuti, così come ce ne sono stati durante tutto l’anno, con una squadra che non è mai riuscita a trovare la necessaria continuità. E, proprio adesso, si capisce tutta l’importanza di quella partita buttata via con Broni che avrebbe significato sesto posto ed un avversario diverso. Al resto ci ha pensato la solidità delle venete, le alte percentuali che hanno tenuto in entrambe le gare e la bravura delle singole che hanno firmato il parziale finale di 0-15, che ha chiuso ogni discorso. La Scotti aveva tirato fuori tutto quello che aveva per rimettere in carreggiata una partita che però, nel momento decisivo, l’ha vista accusare un crollo più di testa che tecnico. Va comunque in archivio una stagione positiva, senza considerare che la squadra esce comunque di scena consapevole di aver dato tutto quello che aveva. Un aspetto che da queste parti non è mai passato, e mai passerà, inosservato. Alpo merita il passaggio del turno, così come l’Use Rosa Scotti merita il saluto caloroso del Pala Sammontana. Al secondo anno di serie A2 è arrivato il secondo play-off.

