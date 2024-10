Scotti, prova di carattere. Cade in casa ma con onore

USE ROSA

63

SAN GIOVANNI

75

USE ROSA SCOTTI: Colognesi 18, Ianezic 4, Castellani 11, Antonini, Vente 18, Leghissa 5, Fiscahi n.e., Ruffini 3, Chelini n.e., Ndiaye, L’Ala n.e., Casini 4. All. Cioni.

GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rossini 14, Conde 16, Cruz 3, Amatori 9, De Cassan 8, Degiovanni 9, Rinaldi n.e., Lazzaro 6, Mioni 8, Stroscio, Di Finbe 2. All. Garcia.

Arbitri: Scaramellini di Coli al Metauro e Alessi di Lugo.

Parziali: 22-24; 36-45; 51-55.

EMPOLI – L’Use Rosa cade al Pala Sammontana di fronte alla corazzata Galli San Giovanni Valdarno, ma lo fa a testa altissima. Colognesi si presenta con un 4 su 4 dall’arco e con una Vente in grande spolvero porta le biancorosse fino all’8-4, quando Galli mette la freccia e sorpassa. Ruffini e ancora Colognesi impattano a 16, mentre al 10’ sono avanti le ospiti ma di soli 2 punti (22-24). Nel secondo tempino Colognesi riporta avanti il team di coach Cioni, poi le valdarnesi piazzano un break che vale l’allungo sul 29-36, che diventa 36-45 all’intervallo. Sembra l’allungo decisivo delle più quotate ospiti, ma l’Use ha carattere e cuore e reagisce riportandosi sotto con una bella penetrazione di Castellani 49-51 mentre Casini firma il 51-55 con cui si arriva all’ultimo riposo. Si riparte col canestro di Ianezic e con quel 53 sul tabellone che diventa un ostacolo sul quale l’Use Rosa si ferma mentre Galli schizza a 62. Finalmente Castellani dall’arco sblocca il punteggio e, quando Colognesi mette il 59-64, il risultato torna in bilico. San Giovanni, però, non ci sta e fa la voce grossa con la tripla da lontano di Rossini e l’appoggio a canestro di Mioni per un 59-69 che di fatto manda i titoli di coda. Galli infatti a questo punto controlla agevolmente fino al 63-75 finale. Una sconfitta onorevole, quindi, per un Use Rosa che ha fatto si vedere luci ed ombre, ma che ha comunque tenuto testa alle ben più quotate avversarie.