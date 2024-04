Scotti senza difficoltà. Settimo posto, ora play-off

USE ROSA SCOTTI

78

BASKET ROMA

45

USE ROSA SCOTTI: Fiaschi 3, Castellani 8, Ruffini 5, Patanè 12, Stoichkova 12, Merisio 3, Avonto ne, Villaruel 18, Manetti 7, Antonini 2, Casini, Miscenko. All. Cioni (ass. Ferradini/Alpi)

BASKET ROMA: Leghissa 3, Perone 2, Lucantoni 3, Fantini 12, Belluzzo 2, Preziosi 5, Aghilarre 13, Cenci 2, Manocchio, Diagne, Rossi 5. All. Bongiorno (ass. Canini/Curiale)

Arbitri: Settepanella di Roseto degli Abruzzi e Valletta di Montesilvano

Parziali: 21-15 (21-15), 45-21 (24-6), 59-37 (14-16), 78-45 (19-8)

EMPOLI - Si pronosticava un ultimo turno senza sorprese, così è stato. L’Use Rosa Scotti travolge Basket Roma 78-45, Galli fa lo stesso con La Spezia ed il tutto, tradotto, fa settimo posto finale per la squadra di Alessio Cioni e playoff con Alpo. L’obiettivo minimo, come dirà il coach in conferenza stampa, è raggiunto ma resta comunque qualche nuvola sulla stagione, con quella parola ‘peccato’ che gira sulle bocche di tanti. Peccato per le tante occasioni sprecate, peccato per vittorie alla portata non centrate, peccato per quella gara con Broni che avrebbe dato il sesto posto e un playoff sulla carta più agevole. Ma qui si entra nel campo delle supposizioni e quindi meglio non pensarci troppo e godersi comunque un piazzamento finale né facile né scontato, con la prospettiva di andarsi a giocare un playoff difficile, certo, ma con la testa libera e zero pressioni sulle spalle.

L’applauso finale che il Pala Sammontana riserva alle ragazze biancorosse è quindi più che meritato e suggella una stagione, l’ennesima della gestione Alessio Cioni, giocata ad alti livelli. Bastano tre sgassate ad inizio dei tre parziali per ritrovare l’appuntamento con la vittoria che mancava da tre partite. Finisce 78-45, sabato sera via ai playoff con gara 1 ad Alpo.