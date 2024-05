"Scuola Basket Arezzo: trionfo dei "Suns" Under 13 nella Coppa Toscana"

di Luca Amorosi

I "Suns" Under 13 della Scuola Basket hanno vinto la Coppa Toscana nelle Final Four di Pomarance disputate lo scorso 11 e 12 maggio. Una storia che parte da lontano: "Ho preso questo gruppo in estate – racconta coach Marco Evangelisti – e metà di loro non aveva mai giocato a basket prima. Ci siamo detti: chi parte da zero è anche chi ha più margini di crescita. E infatti tutta la squadra è migliorata tanto, non solo tecnicamente: è un gruppo affiatato che non ha mai saltato un allenamento". In semifinale, la Sba ha battuto Dynamo Pistoia 60-43 qualificandosi alla finale contro Valdisieve, che Evangelisti racconta così: "È stata una partita bellissima, vissuta sul filo dell’equilibrio e vinta solo dopo i supplementari. Ho visto i miei ragazzi con le lacrime agli occhi per l’emozione".

All’intervallo 18-18, 30-30 a fine terzo quarto e 44-44 alla sirena dei tempi regolamentari: una sfida all’ultimo punto in cui la spuntano gli aretini 50-48. La festa può iniziare: "Non contava vincere – ammette Evangelisti – ma solo andare a Pomarance a divertirci, sfruttando un’occasione di aggregazione e crescita. Ma siamo stati di livello, consapevoli dei nostri mezzi: è il giusto premio per questi ragazzi". Evangelisti, che dal 2021 allenava anche la prima squadra, non sarà più il coach degli amaranto: "Sapevo che erano le mie ultime partite con la Sba e volevo lasciare un segno anche nel settore giovanile. Sono felice per i ragazzi, nel corso dell’anno abbiamo anche portato due di loro alle selezioni regionali". Questi i ragazzi della Under 13: Borriello, Calcagno, Cartocci, Casini, Cencini, Debiti, Gallorini, Giommoni, Mazzi, Nalli, Narducci, Roggi, Sassoli, Vichi.