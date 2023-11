Scuola Basket, prima gioia rimandata. Vince invece la 4 Torri La Scuola Basket Ferrara è stata beffata alla Bondi Arena da San Lazzaro (59-60). La 4 Torri ha vinto 85-62 sul Grifo Imola in serie D. Un inizio di stagione maledetto per Ferrara, che non riesce a mantenere il vantaggio nella ripresa.