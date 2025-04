Seagulls Genova trionfa al Pala Betti: ABC Manetti sconfitto 70-88

ABC MANETTI70SEAGULLS GENOVA88

ABC MANETTI: Ciano 9, Rosi ne, Lazzeri 6, Ticciati 6, Corbinelli 4, Cicilano ne, Viviani 2, Falaschi ne, Azzano 5, Nnabuife 5, Cantini 4, Gutierrez 29. All. Manetti.

SEAGULLS GENOVA: Lomtadze 7, Daunys 22, Cinalli 8, Villa, Pellegrino 2, Pintus 15, Zini 19, Cartasegna, Migone 7, Mana 8. All. Bianchi.

Arbitri: Corso di Pisa, Sposito di Livorno.

Parziali: 11-20, 35-39, 49-63, 70-88.

CASTELFIORENTINO – Il Seagulls Genova sbanca il Pala Betti e interrompe la striscia casalinga positiva dell’Abc Solettificio Manetti, che non riesce a riscattare l’opaca prova di Torino. Di fatto, i ragazzi di Samuele Manetti inseguono per quaranta minuti e l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il finale di una sfida quasi a senso unico. Dopo il botta e risposta iniziale, Genova tenta il primo allungo (4-14 a metà frazione), mantenendo poi il divario invariato fino al primo riposo (11-20). Secondo tempino più equilibrato con l’Abc che, guidata da Gutierrez, riesce a rimontare fino al 35-39 all’intervallo lungo. Dagli spogliatoi i liguri emergono per più convinti e chiudono il conto già al 30’ (49-63). Ultimo quarto di gestione per Genova.