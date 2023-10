Seconda Divisione maschile. Il quintetto di Manganelli va ko

Seconda sconfitta di fila per la Pallacanestro Grosseto nel torneo maschile di Seconda Divisione: i ragazzi di coach Manganelli hanno ceduto 78-64 sul campo del Costone Siena. Dalla formazione biancorossa ancora una prestazione grinta e cuore, ma ancora una vittoria mancata per poco. Partita dura, decisa negli ultimissimi minuti in pieno recupero fino a toccare il meno 5. Fra le note positive l’esordio in squadra di un altro under 19: Pietro Conti. Merito al Costone Siena, che non si lascia sorprendere dai volenterosi ragazzi della Pallacanestro Grosseto che cercheranno i primi due punti in classifica fin dal prossimo impegno casalingo con la Pallacanestro Colle in programma domenica al PalaAustria alle 20.30. Pallacanestro Grosseto: Barabesi (14), Tinti (7), Cutrupi (5), Conti F (19), Ciacci (4), Franzese (3), Bambini (8), Conti P (4), Erman, Lettieri, D’Alise, Gabbrielli. Coach Manganelli.