"Sei Versilia Pfv e Versilia in campo: sfide cruciali per la serie C femminile e la terza divisione maschile di basket"

Nel frattempo, oggi si torna in campo anche per la serie C femminile e la terza divisione maschile di basket. In serie C, dopo la sconfitta subìta una settimana fa nello scontro diretto con la Cestistica Prato, la Sei Versilia Pfv torna in campo per la terzultima giornata (la 7ª di ritorno) contro Pisa, stasera alle 19,30 alle Zappelli. Serve assolutamente una vittoria per spingere nel rush finale verso il titolo. In terza divisione, nella 5ª di ritorno il Versilia va a far visita al Bellaria Cappucini, nel posticipo di lunedì sera alle 21,15 al PalaBellaria di Pontedera.

dm