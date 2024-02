"Sei Versilia Pfv: Ostacoli sulla strada verso la vittoria nel campionato di serie C"

Con quattro partite da disputare, la Sei Versilia Pfv comincia a vedere il traguardo nel campionato di serie C. Ma il cammino finale è irto di ostacoli: il primo che Tamagnini e compagne incontreranno sulla loro strada è l’incrocio d’alta quota con la Cestistica Prato, terza forza del torneo a quattro punti dalle viareggine (ma con una partita in meno): la Pfv scenderà in campo stasera alle 21 al ’PalaBuzzi’ di Prato (arbitra Fabbri) per la 6ª giornata di ritorno, mentre il Valdarno, secondo in classifica, era di scena ieri sera nell’anticipo con Florence.

In Terza Divisione maschile (girone B), altra sfida dall’alto peso specifico, con il Versilia primo della classe che alle ’Tommasi’, domani alle 18, ospita Calcinaia, seconda forza del torneo, nella 4ª giornata del girone di ritorno. Un’eventuale vittoria permetterebbe di mettere davvero una forbice importante tra sé e le inseguitrici.