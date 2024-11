Sella, a Rimini un testacoda. Con la capolista per l’impresa

Valige in mano e direzione Rimini, per un altro tour infrasettimanale nel campionato di Serie A2. La Sella questa sera alle 21 scende in campo al Flaminio, nella tana della capolista, pressoché perfetta in questo inizio di stagione con sette vittorie e una sola sconfitta, al fotofinish, contro Cividale, principale antagonista ad oggi dei romagnoli. Ritrovato il successo domenica con Brindisi, la Benedetto dovrà recuperare ora le energie necessarie per stare al passo della squadra di Dell’Agnello, profonda, esperta e di grande talento. "Valuteremo la salute della squadra a ridosso del match, compresa la presenza di Delfino: la partita contro Brindisi è stata molto dispendiosa e vogliamo monitorare i vari acciacchi – commenta alla vigilia Di Paolantonio, che spera di riavere a disposizione il suo capitano e di conseguenza garantirsi una rotazione in più, necessaria per sfidare una delle corazzate della lega –. Per quanto riguarda Rimini, c’è poco da dire: 8 partite, 7 vittorie e una sconfitta di un solo punto, con un canestro sulla sirena.

Inoltre sono il primo attacco, secondi per assist e primi per percentuale da tre punti. Come dico sempre, e a maggior ragione stasera, dobbiamo pensare a noi, continuare il nostro percorso di crescita, lavorando sugli aspetti che dobbiamo migliorare. Sarà un test difficilissimo, ma importante, dove dovremo cercare di essere il più performanti possibili. In trasferta abbiamo incontrato solo squadre costruite per vincere – prosegue il coach –, il passo avanti che dobbiamo fare sta nel trovare maggiore continuità nei 40 minuti, consapevoli che le partite sono lunghe e fatte di strappi: bisogna resistere da squadra e restare a contatto il più possibile".

In Romagna, Cento ritroverà il suo ex capitano, Giovanni Tomassini che, risolti gli acciacchi, ha ripreso a viaggiare a ritmi elevati (11.6 punti di media e 3 assist). Per cifre, il migliore è l’ex Trapani e Forlì Pierpaolo Marini, con 15 abbondanti segnati di media e 3.6 assist, oltre a quasi 5 rimbalzi, a seguirlo il regista Grande (14.4 + 4 assist) e il lungo Justin Johnson (13.4 + 8 rimbalzi), anche lui ormai veterano dei nostri campionati.

Alla vigilia, ha parlato anche l’esterno Sperduto. "Affrontiamo la squadra più in forma del campionato, con un roster lungo e di grandissima qualità, per cui sarà una partita difficilissima. Ma non vogliamo fare le comparse e quindi proveremo a render loro la vita il più complessa possibile, desiderosi di dare seguito alla vittoria di domenica".

Giovanni Poggi