Sella a Roma con la testa al futuro. Come gm spuntano Ghiacci e Nicolai

Torna in campo questa sera, la Sella Cento, sul campo della Luiss Roma dei tanti ex (Fallucca, Pasqualin, Sabin), in un match che conta solo per le statistiche e che, allo stato attuale delle cose, somiglia più a un’amichevole ufficiale che non ad altro. Ed un match che ben difficilmente Cento affronterà al completo, come accaduto anche domenica scorsa a Chiusi.

"Adesso entriamo nell’ultima settimana di lavoro dell’anno – racconta Matteo Mecacci –. Un anno molto lungo, a tratti sicuramente pesante ma chiuso fortunatamente nella maniera che tutti volevamo, quindi è normale che sia scesa un po’ l’adrenalina, la tensione agonistica. Detto questo, dobbiamo cercare di fare gli ultimi sette giorni nella maniera migliore possibile, sapendo che non è facile ora trovare le motivazioni, non avendo giocatori a disposizione, però diciamo che la soddisfazione per quello che è stato fatto è sicuramente tanta. Gli acciaccati? Difficile che possano recuperare".

A tenere banco, ovviamente, è il futuro. E il primo tassello da inserire, su cui si sta muovendo la società, è quello del general manager che prenderà il posto di Giulio Iozzelli, dato come cavallo di ritorno verso Pistoia.

Diversi i nomi che si sono proposti alla società biancorossa, che però sta sondando due profili di esperienza ed alto livello, entrambi della nostra regione. Uno è il reggiano Mario Ghiacci, ex giocatore e poi dirigente, 72enne di grande esperienza e da dieci anni a Trieste con ruoli molto importanti. Il figlio Andrea ha giocato stagioni di spicco in A2 a Ferrara e ora è tornato a Reggio Emilia, dove vive. Inutile dire che Mario Ghiacci a Cento sarebbe un nome di spessore molto elevato e una garanzia di prestigio e affidabilità per la società di Gianni Fava. Ma non è tutto, perchè anche l’altro candidato è un nome decisamente stimolante.

Parliamo del bolognese Renato Nicolai, attualmente gm a Nardò. La sua prima esperienza da dirigente sportivo è a Bologna, dapprima con il Cus e poi con la Fortitudo. Dopo una breve esperienza a Ferrara in serie A2 nella stagione 2010/2011 (ultimo anno della presidenza Mascellani e salvezza in porto con Martelossi allenatore), l’approdo a Brindisi, in concomitanza del periodo più brillante del club brindisino, caratterizzato dal ritorno in massima categoria e diverse stagioni trascorse nei piani alti della classifica. Successivamente, l’esperienza all’ombra della Mole, con Torino, con cui trionfa in Coppa Italia nel 2018. Un ulteriore successo arriva nella stagione seguente, quando, durante il suo trascorso a Sassari, la Dinamo vince la Europe Cup. Un ulteriore parentesi a Torino prima di approdare a Scafati, dove fornisce il suo contributo alla salvezza della squadra in Serie A nell’ultima stagione sportiva. La scelta, par di capire, sarà tra questi due nomi.

PALUMBO IN AZZURRO.

Il play biancorosso è stato inserito da coach Pozzecco nella lista dell’Italbasket in preparazione dei prossimi impegni azzurri.

Mauro Paterlini