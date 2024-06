Sella, Alessandrini nel mirino. Trattativa in corso per il terzo lungo

Qualcosa si muove, anche sotto canestro, per la Sella Cento.

In un reparto in cui i titolari saranno Lorenzo Benvenuti e il lungo americano, presumibilmente un giocatore che possa spaziare nei ruoli di 4 e 5, particolarmente importante sarà il ruolo del terzo lungo, un primo cambio che dovrà incidere subito, cambiando due giocatori e quindi essendo chiamato a un minutaggio importante. Per questa posizione nelle ultime ore Cento è stata associata al profilo di Nicolas Alessandrini, 23enne di Pesaro, cresciuto nella Vuelle, con cui ha compiuto tutta la trafila dei campionati giovanili. Nella stagione 2018/2019 è stato aggregato in diverse occasioni alla prima squadra (Serie A), agli ordini di coach Matteo Boniciolli, in parallelo all’impegno con la canotta della formazione Under 18, di cui è stato un punto fermo. Poi la Next Generation Cup fatturando 17.9 punti di media a partita conditi da 9.3 rimbalzi, e la serie C con la formazione della Bramante Basket Pesaro.

L’annata successiva indossa la canotta dei Tigers Cesena salendo di categoria (Serie B), agli ordini di coach Giampaolo Di Lorenzo, poi ancora serie B, questa volta con la maglia della Sangiorgese Basket, maturando 10.5 punti di media e 5.2 rimbalzi.

Una crescita considerevole e poi il passaggio a Orzinuovi con coach Calvani, dopo vince Supercoppa, Coppa Italia di B e viaggia a 8 punti e 4 rimbalzi in 20 minuti di impiego. La promozione in A2 sfuma alle finali di Ferrara un anno fa, ma i lombardi vengono ripescati e il resto è storia recente, con la retrocessione e cifre discrete, che nella fase a orologio raddoppiano quando è chiamato a giocare di più. Ora Cento, che ha chiesto informazioni e le parti stanno trattando. Intanto, l’ex gm Ivan Belletti torna nella mischia: si è accordato con la Virtus Roma, neopromossa in B1.

Mauro Paterlini