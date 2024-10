Sella attende Orzinuovi col dubbio Delfino. Di Paolantonio: "Ha preso una botta, valutiamo"

Da Cento a Cento in sette giorni, per chiudere la prima full-immersion di Serie A2. Domani tocca di nuovo alla Sella scendere in campo alla Baltur Arena (ore 18), questa volta per sfidare Orzinuovi, reduce dal preziosissimo e per certi versi sorprendente successo al debutto con Cantù, seguito da una settimana di lavoro completa per prepararsi all’appuntamento, complice il rinvio del turno infrasettimanale contro la Fortitudo, che verrà recuperato mercoledì. Trasferta con sconfitta, invece, per la Benedetto, in quel di Forlì, e sfida con i lombardi che cade quindi a pennello, per provare subito a riscattarsi. Ma anche questa volta, alla vigilia, bisognerà fare i conti su chi sarà a disposizione e chi invece potrà recuperare soltanto nei pressi della palla a due.

Della lista, potrebbe farne parte Delfino (una settimana fa fu Berdini ad essere in dubbio), uscito ammaccato dal match del PalaGalassi. "Carlos va monitorato, ha preso una botta al ginocchio e giocare ogni tre giorni chiaramente non aiuta al recupero, ma stiamo facendo attenzione a tutti gli acciacchi accumulati nelle scorse ore – il commento di coach Di Paolantonio –. Queste due partite ci hanno dato un’idea sugli aspetti da migliorare, le prime uscite vere tutti insieme di un campionato che sarà lunghissimo, sicuramente dovremo crescere sulla conoscenza reciproca. Ma ci sono anche altre aree in cui possiamo crescere, in primis in difesa, poi alzare il livello di qualità degli attacchi, soffermandoci sulle spaziature, timing ed esecuzioni. Ma per fare tutto questo bisognerà allenarsi e, soprattutto, avere il tempo per farlo. La ricetta resta comunque la stessa, giocare in attacco e in difesa insieme".

Giocare uniti, compatti e possibilmente con ordine, questo chiede ai suoi Di Paolantonio, sfruttando il fattore Baltur Arena, da sempre valore aggiunto per la Benedetto.

"In casa, dovremo provare a mettere in difficoltà chiunque, anche se sappiamo che l’avversario che andremo ad affrontare presenta un roster di livello, come testimoniato dalla Supercoppa e dalla prima di campionato".

Vittoria in semifinale di Supercoppa a Livorno contro Cantù, colpaccio sfiorato in finale contro la Fortitudo e bis con i brianzoli in campionato dopo un tempo supplementare (77-76), il tutto dopo una pre-season tra infortuni e assenze: Franco Ciani e Orzinuovi hanno già lanciato segnali significativi alla lega, assumendo il ruolo di outsider di questo inizio di stagione.

Giovanni Poggi