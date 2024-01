Sella, attenta a Tomassini: "Una vittoria per risalire"

Giovanni Tomassini torna a Cento e sarà una prima volta in città, dopo l’incontro d’andata vinto al Flaminio di Rimini. Sarà un ritrovarsi con tanti pensieri per la testa, primo fra tutti la situazione di classifica piuttosto ingarbugliata che non può far dormire sonni tranquilli a nessuna delle due squadre. Sella con 12 punti all’ottavo posto, l’ultimo utile per centrare i playoff. Riviera Banca nona a quota 12. Due lunghezze di distanza e una gara d’andata che recita +5 Cento. "Torno con piacere a Cento, un posto dove mi sono sempre trovato bene – dice proprio Tomassini –. A livello statistico l’ultima è stata la mia miglior stagione, poi ci siamo lasciati. Non è successo niente, ho fatto semplicemente una scelta diversa. Conosco tanti compagni e tanti amici con cui mi sento tuttora e con cui in questi giorni discutiamo di questa partita amichevolmente".

Da fuori, "Tom" inquadra così il percorso della sua ex squadra in questa prima parte di stagione. "Forse avrebbero potuto avere qualche punto in più, ma rimangono un’ottima formazione con un ottimo allenatore. Il fatto è che quest’anno il livello è altissimo, ci sono tanti gruppi molto attrezzati e districarsi in questo campionato non è affatto semplice". Tomassini, con Marks, è andato in direzione Rbr e troverà domenica alcuni ex compagni ma anche novità intriganti. "Cento gioca bene – prosegue Tomassini –, tutti toccano molto la palla, hanno un Mussini dal grande talento che senza responsabilità da play va spesso sopra i 20. Poi adesso c’è Delfino, un campione vero che sicuramente sa trovare anche un coniglio nel cilindro". Rinascita Basket Rimini arriva a Cento con l’idea di dar seguito alla partita di fine 2023 a Chiusi. "Non possiamo essere soddisfatti dei risultati, va detto. In ogni caso qualcosa di diverso ora c’è, stiamo giocando meglio e la visione è quella di costruire un futuro migliore".

Loriano Zannoni