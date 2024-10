Sella, c’è il derby a Forlì: "Sono forti in tutti i reparti"

Neanche il tempo di stappare la prima boccia post-vittoria, che Cento ha già le valigie in mano per la prima trasferta stagionale. Dopo Livorno, ecco Forlì, questa sera avversaria al PalaGalassi (palla a due alle 20.30, arbitri Nuara, Perocco e Yang Yao) nel primo degli otto turni infrasettimanali predisposti dalla Serie A2. "Abbiamo lavorato sul recupero dopo la partita con la Libertas – ha commentato alla vigilia coach Di Paolantonio, che domenica ha bagnato con una vittoria il suo esordio sulla panchina biancorossa –, ma i ragazzi stanno bene e vincere aiuta sempre. Una delle chiavi contro Forlì sarà proprio quella di arrivare nelle migliori condizioni fisiche possibili, dopo una gara che è stata molto dispendiosa, anche mentalmente, sia perché era la prima e sia perché non si era incanalata benissimo dopo il primo quarto". Dalla partenza-shock ad un secondo tempo di lusso, con Delfino mattatore del match. Ma avvii ad handicap, come quello di tre giorni fa, non saranno ammessi questa sera, a maggior ragione contro una Forlì vogliosa di dimenticare il ko incassato al debutto sul parquet di Cividale (77-69).

"Dobbiamo curare gli aspetti che sono andati meno bene domenica, come la fluidità offensiva e la pressione difensiva, bisognerà riuscire a controllare il ritmo e limitare le loro individualità. Sono molto forti, costruiti per vincere, con talento diffuso in tutti i ruoli: riuscire a contenere gli uno contro uno, limitando gli aiuti, potrebbe essere di grande aiuto". Di Paolantonio anticipa l’identikit del roster romagnolo, a cui talento ed esperienza non mancano di certo. Cinciarini, Gaspardo, Tavernelli, Pascolo e Magro, ne sanno qualcosa, elementi a cui sono stati affiancati gregari come Pollone, Del Chiaro e il play classe 2001 Parravicini (arrivato in estate da Nardò) che, tra Supercoppa e campionato (21 punti segnati a Cividale, top scorer assieme a Redivo), ha rappresentato una delle poche fin qui note liete della squadra di Antimo Martino, alla terza stagione in sella all’Unieuro. Nel reparto esterni, è stata scelta l’inedita coppia formata dall’israeliano Shawn Dawson, e dal 35enne originario di Nashville, Demonte Harper, già visto in Italia con le maglie di Brindisi (14/15), Avellino (2019) e Tortona (22/23).

Giovanni Poggi