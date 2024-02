Sella Cento a Cividale in piena emergenza. Mecacci: "Senza Palumbo un ostacolo in più"

Sella in viaggio, direzione Cividale, teatro dell’ultima giornata di stagione regolare. Si gioca domani alle 18, in contemporanea con tutte le altre partite, ma prima di sbirciare i risultati altrui, bisognerà concentrarsi sul campo e pensare soltanto a conquistare la vittoria che, se dovesse arrivare, darebbe una svolta notevole alla stagione dei biancorossi. "Quella contro Cividale sarà una gara determinante, per noi, per loro e per tutte le altre squadre, in vista della fase ad orologio, lì dove comincerà un mini-campionato di altre 10 partite in cui ci giocheremo tutti i nostri obiettivi – commenta alla vigilia Mecacci –. In questo momento pecchiamo di senso di urgenza e ci stiamo trovando ad affrontare problemi che già erano riaffiorati in altri periodi della stagione, ed è una pecca che ci portiamo dietro da un po’. L’unica soluzione è quella di rimanere uniti e di non buttarsi giù". Sella costretta anche domani a fare a meno dell’infortunato Palumbo, mentre Kuuba è sulla via del recupero, dopo alcuni acciacchi.

"Gregor sta meglio, mentre Mattia non sta bene e difficilmente sarà della partita domani: l’obbiettivo è quello di riaverlo quanto prima, anche se non sarà facile. Ad oggi la situazione purtroppo è questa, ma non deve essere un alibi, anche se nel girone di ritorno, su 11 partite, soltanto 5 volte abbiamo avuto la squadra al completo". Senza una rotazione importante, servirà il massimo sforzo da parte di tutti in campo. "Non avere un equilibratore di gioco come Palumbo non aiuta per quanto riguarda la distribuzione dei possessi tra Mitchell, Delfino e Mussini, e quindi dovremo cercare di avere una maggior qualità nel movimento della palla, cosa che contro Orzinuovi c’è stata. Il dato negativo di domenica scorsa riguarda la difesa, visto che 80 punti in casa bastano e avanzano per vincere le partite, ma se ne subisci quasi 100, allora non puoi vincere da nessuna parte".

Dopo la prova decisamente morbida nella sua metà campo contro Orzinuovi, la Benedetto in Friuli non potrà prescindere dalla difesa. "Dovremo giocare una partita difensiva: andremo lì per vincere, senza dimenticarci però della differenza canestri, che potrebbe giocare un ruolo alla fine dell’orologio. Non sappiamo come giocherà Cividale, visto che ha cambiato tanto in queste ultime settimane. Oltre all’inserimento di Campani sotto canestro, bisognerà capire chi tra Lamb, che contro Trieste ha fatto vedere ottime cose, e Vincent Cole, che domenica a Bologna ha fatto bene, ci troveremo di fronte. A prescindere, sarà una battaglia".

Giovanni Poggi