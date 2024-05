Sella Cento a Latina con la voglia di brindare. Un successo e il ko di Chiusi per la salvezza

Il giro della poule-salvezza riparte da Cisterna di Latina: questa sera alle 18 (arbitri Masi, Bonotto e Berlangieri), la Sella sfida i nerazzurri padroni di casa di coach Sacco, ultimi e già retrocessi in Serie B.

La prima di ritorno, ma anche la quintultima della stagione, ad evidenziare come il traguardo sia sempre più vicino: per raggiungerlo servirà ancora un ultimo sforzo, ovvero vincere mantenendo intatte le otto lunghezze di vantaggio sul terzo posto, regalandosi così il definitivo match-point mercoledì sera alla Baltur Arena nella sfida contro Agrigento.

Classifica e calendario alla mano, per la matematica, potrebbe bastare anche solo un successo questa sera con Latina per mantenere la categoria, a patto che Chiusi esca sconfitta qualche chilometro più a nord contro la Luiss Roma al PalaTiziano.

Antenne dritte dunque, ma senza fare calcoli particolari: prima dovranno arrivare i due punti, poi, eventualmente, si darà un’occhiata ai risultati dagli altri campi. Due gli incroci coi pontini quest’anno e due le sconfitte, simili e altrettanto dolorose. La prima, in ordine di tempo, lo scorso 30 marzo nella fase ad orologio: 69-65 il finale alla Baltur Arena, con Parrillo e Romeo a confezionare una serataccia per i colori biancorossi, nonché a rallentare bruscamente la rincorsa ai playoff, poi mancati. Un mese più tardi il bis, sempre a Cento, al debutto nella fase salvezza (88-80): un ko frutto di un ultimo quarto da 23-15, che gettò nello sconforto Mecacci e i suoi, i quali toccarono uno dei punti più bassi della stagione, salvo riprendersi tre giorni dopo sul campo di Agrigento, scacciando i fantasmi e la paura di finire invischiati nella bagarre per non retrocedere.

Per Latina, quello della Baltur Arena rappresentò invece una sorta di fuoco di paglia, viste e considerate le tre successive sconfitte consecutive arrivate con Chiusi, Nardò e Agrigento, a far sfumare anzitempo le speranze di agguantare una salvezza che avrebbe avuto dell’incredibile.

Laziali senza gli infortunati Viglianisi, Mladenov e Zangheri, mentre la Sella dovrà sempre fare a meno di Mitchell. Da valutare anche le condizioni di Ladurner, uscito malconcio dal match con Nardò, ma il pronostico resta comunque a favore dei biancorossi, soprattutto per le motivazioni di classifica delle due formazioni.

Giovanni Poggi