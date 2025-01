Sella Cento, c’è il Torino di Boniciolli. Delfino al rientro, piemontesi in ripresa

Dopo le due vittorie in quattro giorni contro Piacenza e Verona, ossigeno puro per il morale e per la classifica, la Benedetto, domani alle 18, torna in pista sul parquet di Torino, per la quarta giornata di ritorno di Serie A2. E lo fa potendo contare sul rientro di Carlos Delfino, che in settimana ha ripreso ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione di coach Di Paolantonio per la trasferta in Piemonte. Difficile prevedere quanto, come e se verrà impiegato l’argentino, assente dalla gara del 27 ottobre contro Cantù a causa di un guaio al ginocchio, ma già il fatto che nei giorni scorsi sia tornato ad assaggiare il campo resta un’ottima notizia per i biancorossi che, pian piano, stanno cominciando a rimettere assieme i pezzi.

Di fronte, una Torino forse nel suo momento migliore, fresca di tre vittorie consecutive per la prima volta in stagione. Una striscia positiva inaugurata schiantando Nardò tra le mura amiche (81-48), proseguita con il blitz a Milano contro l’Urania (73-72) e mantenuta aperta grazie al largo successo della settimana scorsa su Orzinuovi (96-69, 27 di Taylor e 24 di Ajayi). Tutt’altro discorso rispetto al mese di dicembre, quando i piemontesi si erano addentrati in una crisi di 5 sconfitte consecutive che avevano fatto perdere quota alla classifica, prima di tornare prepotentemente in zona play-in, forti di un record di 10 vinte e 12 perse.

Una squadra altalenante e per questo da approcciare con cura e attenzione, quella allenata da Matteo Boniciolli, veterano della panchina dei nostri campionati. A disposizione del coach triestino un roster in cui non mancano certezze e novità, a partire da Kevion Taylor (16.8 punti, 3 rimbalzi e 2 assist), esterno 26enne originario del Wisconsin approdato sotto la Mole dopo l’annata in Grecia all’Iraklis e dopo essere stato, nella passata stagione, il miglior realizzatore del campionato slovacco con la maglia Prievidza (con oltre 22.6 punti a partita). Prima esperienza lungo lo stivale anche per l’ala forte Ife Ajayi (16.5 punti e 9.4 rimbalzi), dopo quelle in Germania con Francoforte e in Turchia con il Balikesir. Ad affiancarli, un nutrito pacchetto esperto di italiani: Montano, Schina, Landi, Severini e l’ex Ladurner.

Giovanni Poggi