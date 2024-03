Sella Cento, i giocatori biancorossi nel reparto di Pediatria

Un’importante restituzione ai più bisognosi di tutto l’affetto ricevuto dal territorio: nella mattinata di giovedì 14 marzo, infatti, la Benedetto XIV ha consegnato all’Ospedale di Cona i 537 pupazzi raccolti grazie al Teddy Bear Toss organizzato in occasione della sfida casalinga contro l’Agribertocchi Orzinuovi. I pupazzi sono stati distribuiti nel reparto di pediatria dai giocatori biancorossi Maximilian Ladurner e Yankiel Moreno, accompagnati dal vicepresidente della società centese Graziano Gallerani.

"Entrare in un reparto di pediatria, pieno di bambini che stanno affrontando difficoltà, non è stato per niente facile – ha dichiarato lo stesso Gallerani –, vedere però il loro sorriso quando hanno ricevuto i peluche mi ha aperto il cuore: avevo gli occhi lacrimanti, ma il cuore era felice. È stata un’emozione indescrivibile e regalare un momento di gioia è sicuramente stato un dono anche per noi, grazie a chi ha permesso tutto questo". L’iniziativa si era svolta grazie alla preziosa collaborazione dello sponsor Artec, presente in ospedale col suo responsabile commerciale Alberto Fortini. Si tratta della conclusione di un evento in cui la Benedetto ha creduto fortemente e che trasforma, ancora una volta, in azione concreta i propri valori: gli oltre 500 pupazzi potranno infatti regalare un sorriso ed un momento di leggerezza e spensieratezza alle bambine ed ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale di Cona.

j.c.