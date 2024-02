Sella Cento, i veterani rispondono presente: "Io, Archie e Delfino siamo ancora all’altezza"

"Ho sempre avuto fiducia nel gruppo, anche quando le cose non andavano nel verso giusto". E alla fine, verrebbe da dire, ha avuto ragione Davide Bruttini, anche se da qui al termine della stagione di strada ce n’è ancora tanta da fare. Nel frattempo, la Sella si è messa sui binari più congeniali, meritandosi la chance di chiudere tra le prime otto del girone e di cominciare lanciata la fase ad orologio, che aprirà ufficialmente i battenti domani sera alla Baltur Arena (palla a due ore 20.30) con la sfida contro Casale Monferrato, penultima nel girone verde. "Siamo dove volevamo essere: nonostante tutte le difficoltà, abbiamo centrato il nostro primo obbiettivo e ora dobbiamo confermarci – commenta Bruttini –. Quando in estate costruisci un tipo di squadra e poco dopo ti trovi a doverla rivoluzionare a causa degli infortuni, diventa complicato, e di conseguenza non riesci più a lavorare come vorresti. Non è stato facile rimettere insieme i pezzi, ma tutti eravamo, e lo siamo tutt’ora, consci delle nostre qualità, tant’è che una volta tornati al completo abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque. Siamo sempre stati vivi, anche quando i risultati non ci hanno dato ragione, per questo meritiamo la posizione in cui siamo oggi, se non addirittura qualcosina in più, ma dobbiamo tornare a mostrarlo sul campo".

Alla lunga, la sua esperienza e quella degli altri veterani del gruppo, Archie e Delfino, è venuta fuori, facendo la differenza. "Tutti i discorsi legati ai ’vecchietti’ all’interno della squadra, mi fanno sorridere. Io, Carlos e Nique, non avremo certo l’esplosività di un tempo, è normale, ma sia nelle scorse stagioni, che soprattutto nelle ultime partite, abbiamo dimostrato di esserci, sia livello fisico che mentale. E sono convinto che la nostra esperienza, a maggior ragione nelle prossime partite, in cui ci si giocherà la stagione, potrà essere il vero valore aggiunto. L’età conta, ma fino a un certo punto: se ti alleni bene e ti comporti da professionista, il tuo lo fai sempre". Ora testa rivolta Casale, che tornerà ad affrontare da ex. "Ho ricordi bellissimi con quella maglia e in quella città, lì è nata anche la nostra prima figlia, siamo stati benissimo. Di quel gruppo (annata 13/14) è rimasto solo Martinoni, sarà un piacere ritrovarlo da avversario. Non faremo nessun calcolo, li affronteremo con grande rispetto e attenzione, anche perché l’A2 è molto competitiva".

Giovanni Poggi