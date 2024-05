Sella Cento, il cuore oltre l’ostacolo. Mecacci: "Bravi tutti, senza 2 titolari"

Cento al sicuro, grazie a Mussini. Nel primo successo della poule-salvezza ottenuto ad Agrigento, c’è tantissimo del play reggiano che, con i suoi sotto di quattro a poco più di due minuti dal termine, ha vestito i panni del supereroe, piazzando tre triple letali per la squadra di Pilot, che già pregustava un altro hurrà dopo quello di Nardò.

Che vittoria, ma che fatica per la Sella – al netto delle assenze: mercoledì assieme a Mitchell, out anche Delfino –, che sperava forse in un avvio più morbido in questo girone dell’inferno.

Nessuno però, in questa fase, come confermato anche mercoledì sera da Agrigento (penultima e ora a -8 dalla salvezza), ha intenzione di arrendersi e i risultati inattesi si sprecano.

La Benedetto l’ha testato sulla propria pelle e ciò accadrà anche domenica con Chiusi, come dichiarato da Mecacci, tra le altre cose, nel post-gara. "Tutte le sfide di questo girone sono difficili: nessuna delle avversarie ha intenzione di mollare, e sono certo non mollerà fino a giugno.

Motivo per cui voglio fare i complimenti ai ragazzi, perché non è secondario giocare senza un americano e senza Delfino, i due esterni titolari del quintetto, e di conseguenza non era semplice affrontare questa tipologia di partita.

Inoltre, di fronte abbiamo avuto una squadra che ha tirato con percentuali importanti (55% da tre) e che ci ha reso il compito difficile, ma il gruppo è stato bravo a non disunirsi. Siamo stati bravi a far circolare la palla, attenti nel non abusare del palleggio, e ciò ci ha permesso di costruirci buoni tiri – ha proseguito il tecnico, analizzando il ritorno alla vittoria –. La chiave è stata attaccare bene l’area: da questa situazione abbiamo prodotto tanto, controllando al meglio il ritmo del gioco".

Ora, un paio di giorni per preparare la sfida contro Chiusi, che sa tanto di spareggio anticipato per la salvezza, coi toscani che inseguono a otto lunghezze di ritardo, ma con una gara in meno e che paiono la squadra più in forma del lotto.

Per questo, Mecacci tiene in allerta i suoi nonostante il vantaggio attualmente in graduatoria. "La classifica in questo momento è falsa, bisognerà aspettare i recuperi per avere un quadro più chiaro.

A prescindere, non si può stare tranquilli: ci sono ancora 18 punti a disposizione per tutti, quindi bisogna vincere pensando una gara alla volta".

Infine, una dedica ai tifosi giunti in Sicilia, nonostante distanza e turno infrasettimanale.

"Li abbraccio virtualmente, sobbarcarsi una trasferta del genere, infrasettimanale, non è da tutti, ma non è certo una novità per il pubblico centese. Sono sicuro che domenica ci daranno una grossa mano, come fanno sempre".

Giovanni Poggi