Sella Cento, il derby per cambiare marcia. A Rimini contro gli ex c’è aria di riscatto

Prima trasferta e primo derby del mese di novembre, che per la Benedetto comincia oggi pomeriggio al Flaminio, ore 18, contro Rimini. Stessi punti in classifica, ma umori leggermente differenti: i romagnoli arrivano a questa settima di stagione regolare spinti dall’entusiasmo del successo di 72 ore fa su Chiusi, Cento, invece, si lecca le ferite rimediate nelle ultime due sconfitte contro Chiusi e quella di tre giorni fa contro Udine alla Baltur Arena. Ripartire da ciò che è funzionato e focalizzarsi sul lavoro difensivo, le ricette proposte da coach Mecacci per provare a contenere il talento e l’entusiasmo di Rimini, che cercherà di sfruttare al meglio anche il fattore Flaminio, uno dei campi più caldi dell’intera Serie A2. "Dovremo ripartire dalle cose buone fatte domenica, che nonostante tutto ce ne sono state – commenta Mecacci alla vigilia – E, quanto possibile, visti gli impegni ravvicinati e le poche possibilità di lavorare in palestra, provare a correggere le situazioni in attacco nelle quali facciamo difficoltà a prendere un vantaggio, migliorando la circolazione di palla. Poi, chiaramente, dobbiamo cercare di difendere meglio". Due vittorie nelle ultime tre e un ko dopo un overtime a Forlì, segnali che Rimini sta tentando di risorgere dopo un avvio complicato fatto di tre sconfitte in tre partite. "Sono una squadra dal grande potenziale offensivo, dove ci sono giocatori che conosciamo bene come Marks e Tomassini. E’ una società che ha investito tanto dopo la promozione in A2, l’anno scorso, pur dopo una partenza non semplice, ha disputato anche playoff, vincendo una partita contro Treviglio. Quest’anno invece, si candida per giocare un campionato da assoluta protagonista, nonostante una partenza difficile, così come noi e altre squadre. Sarà una partita difficile, come ogni volta che si affrontano due formazioni con lo stesso record di vittorie e sconfitte". Il momento no, non rappresenta però motivo di ulteriore pressione per la Sella. "Pressione? Quella c’è tutte le domeniche, al di là della classifica, perché quando le cose non vanno come ti saresti immaginato, vuol dire che c’è da lavorare. Certo è che, in un campionato a 12 squadre e con questo tipo di formula, tutti vorrebbero essere in una posizione di classifica tranquilla fin dalle prime giornate: ciò sarebbe stato comunque impossibile. Tutti speravamo di partire meglio, ci manca una vittoria, mi auguro di ottenerla oggi. Strappare punti in trasferta ci darebbe molta fiducia: andiamo avanti, non pensiamo adesso a cosa succederà in caso di sconfitta, finiamo la settimana e poi faremo tutte le valutazioni".

Giovanni Poggi