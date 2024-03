Sella Cento, il passo falso. Biancorossi beffati alla Baltur Arena. Latina interrompe la serie positiva

sella cento

65

benacquista latina

69

SELLA CENTO: Moreno 7, Mitchell 5, Musso 5, Toscano, Ladurner 5, Archie 4, Bruttini 10, Magni ne, Palumbo 12, Pavani ne, Bucciol ne, Delfino 13. All. Mecacci.

LATINA: Zangheri 2, Alipiev 5, Romeo 14, Parrillo 16, Moretti 8, Rapetti ne, Collazo ne, Mayfield 11, Mladenov 4, Amo ne, Borra 9. All. Sacco.

Parziali: 17-17; 33-28; 43-49.

Nella serata dell’esordio in biancorosso di Bernardo Musso, subito a disposizione di Mecacci a 24 ore dall’ufficialità del suo arrivo, la Sella Cento si fa beffare alla Baltur Arena da una caparbia Benacquista Latina, brava ad approffitare del blackout offensivo dei padroni di casa al rientro dall’intervallo lungo e a sbancare la Città del Guercino. La partita si gioca a punteggio basso, Cento controlla nel secondo parziale ma in avvio di ripresa segna la miseria di due punti in sei minuti, agevolando il rientro dei pontini. Al 30’ il punteggio recita 43-49 in favore degli ospiti, con un parziale di 10-21 nella terza frazione, che gli uomini di Mecacci non riescono più a recuperare nei restanti dieci minuti. In avvio di gara Cento esplora l’area con Bruttini, il migliore dei suoi, chirurgico da dentro l’area e presente a rimbalzo; dall’altra parte Latina risponde con le iniziative di Romeo, ma dopo un primo quarto equilibrato l’attacco della truppa di Sacco si spegne prima dell’intervallo.

Cento però non ne approfitta fino in fondo, e va al riposo avanti appena di cinque lunghezze. Il terzo parziale è fatale per i biancorossi: la Sella non segna mai, mentre la Benacquista prende coraggio cavalcando Romeo e Parrillo. Al 32’ è massimo svantaggio sul -9 per Cento, che poco dopo tocca anche il -11 ed esce quasi definitivamente dal match: in casa Latina si accende anche l’ex Kleb Mayfield, e per la Sella è notte fonda. Delfino ci prova, ma Mecacci ha troppo poco dalla sua coppia di americani, appena 9 punti in due. A 50 dalla sirena Cento torna a -5 (62-67), ma la rimonta non va mai davvero vicino a concretizzarsi. Si ferma dunque la striscia positiva dei biancorossi, un passo falso inatteso che complica la corsa verso i playoff considerato anche un calendario non semplice da qui in avanti.

Jacopo Cavallini