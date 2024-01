Sella Cento, il tiro da tre per aprire varchi. Mecacci: "La loro difesa toglie spazi in area"

Meno uno al derby con la Effe, in programma domani alle 18 alla Baltur Arena. Biglietti in esaurimento e tanta attesa per l’ennesimo crocevia della stagione, al quale la Sella ci arriva con un briciolo di serenità in più, dopo settimane vissute in apnea. Ma la fiducia ritrovata, però, non basterà da sola per battere la capolista Fortitudo: servirà il massimo sforzo, da parte di tutti, ed è ciò che ha chiesto ai suoi, alla vigilia, coach Matteo Mecacci. "Per metterli in difficoltà, dovremo giocare una pallacanestro di velocità – commenta il tecnico della Sella –. La Fortitudo è lì dove merita di stare per merito del lavoro di Caja e all’ottima stagione che stanno disputando i suoi giocatori. La loro è una pallacanestro basata sullo sforzo difensivo, che gli consente di correre in transizione e di recuperare palloni. Così come successo anche all’andata, quando spaccarono la partita grazie alla corsa in contropiede. Il nostro compito, domani, dovrà essere quello di giocare in maniera dinamica, consapevoli della loro forza fisica e delle loro abilità nell’oscurare le linee di passaggio e lo spazio nell’area, perciò, dovremo muovere velocemente la palla e costruire tiri aperti. La chiave? Tentare di aprire la loro scatola difensiva, anche con il tiro dalla distanza".

Queste le regole di Mecacci per provare a contenere la forza dell’Aquila, in striscia positiva da cinque giornate e sconfitta fin qui soltanto tre volte in regular season: in trasferta contro Udine e Forlì, e in casa con Verona. Oltre ai sedici successi collezionati fin qui in campionato, Bologna è anche la seconda miglior difesa del girone, fondamentale, dunque, poterla affrontare a ranghi completi, cosa che spera di fare coach Mecacci, recuperando Mitchell, fermato nei giorni scorsi da un problema fisico.

"La nostra serenità, purtroppo, non va di pari passo con la nostra salute. È stato molto importante aver passato un lunedì con la testa libera, contenti di aver vinto a Nardò e per l’aver ribaltato la differenza canestri, oltre ad esserci riappropriati dell’ottava posizione in solitaria, accorciando il distacco dal settimo posto. Come detto però, dal punto di vista della salute, come ormai ci succede già da diverso tempo, abbiamo avuto dei problemi, faticando ad arrivare a dieci in settimana durante gli allenamenti. Mitchell è sotto osservazione anche se in miglioramento, lo valuteremo in queste ore per capire se, stringendo i denti, potrà darci qualche minuto, senza però rischiare di peggiorare la sua caviglia. Comunque, prenderemo la decisione definitiva domani, prima della partita".

