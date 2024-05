Sella Cento, la parola alla difesa. Chiusi stoppata, salvezza a un passo

sella cento

62

umana chiusi

47

SELLA : Delfino, 13, Mussini 11, Bruttini 4, Palumbo 11, Bucciol, Pavani, Toscano, Archie 6, Musso 3, Moreno 6, Ladurner 8, Magni. All. Mecacci.

UMANA CHIUSI: Tilghman 6, Zani, Dellosto 8, Visentin 6, Chapelli 3, Stefanini, Bozzetto 3, Jerkovic 9, Raffaelli 1, Heinonen 3, Possamai 8. All. Bassi.

Arbitri: Vita, Roiaz e Bartolini.

Note: parziali 20-16; 36-25; 46-31.

L’ipoteca sulla salvezza. È dolcissima la terza della poule-salvezza per la Benedetto, che batte Chiusi alla Baltur Arena e, a sette giornate dalla fine, si piazza a +10 sulla zona retrocessione, anche se i toscani hanno un match da recuperare contro la Luiss. Secondo "hurrà" di fila per i ragazzi di Mecacci, dopo quello infrasettimanale ad Agrigento, che allontanano gli spettri della retrocessione grazie ad una partita estremamente solida dietro. Mitchell sempre out, ma almeno ritorna Delfino (top scorer alla fine). Il "gol" di Archie stappa la partita (3-0), l’ex Dellosto risponde (3-2), poi sono Palumbo e Mussini a lanciare la prima fuga (10-4). La reazione ospite arriva con la tripla di Jerkovic, ben coadiuvato da Visintin, sono loro due a servire sul piatto il contro-break che vale l’immediato aggancio (12-12). Dalla lunetta, Delfino torna a dare ossigeno ai biancorossi, che chiudono avanti i primi 10’ (20-16), tornando ad allargare la forbice in apertura di seconda frazione con la bomba di Musso (23-16). Anche questa volta, però, il parziale si rivela illusorio: bomba di Heinonen, schiacciata di Visintin e canestro di Possamai, e Chiusi di nuovo incollata alla targa (25 pari).

Il time out di Mecacci si rivela balsamico, da lì infatti la Sella mette le basi per la vittoria: 11-0 di parziale e mani sulla partita (36-25 al 20’). Al rientro, Cento controlla e tiene i toscani a debita distanza, questo fino alla bomba di Dellosto, che accorcia a -3 (41-38), obbligando un’altra volta il tecnico biancorosso al "minuto". Il finale di quarto è però ancora dei padroni di casa, che allungano con Moreno e Delfino (46-41 al 30’). Nell’ultimo periodo, la Benedetto scappa definitivamente via. Delfino e Ladurner scavano il solco (+13, 54-41), dall’altra parte ci prova Bozzetto, dalla lunga distanza (54-44), forse l’unico e ultimo sussulto di una frazione che Mussini e compagni gestiscono in maniera autoritaria, sigillando le bocche offensive di Chiusi e regalandosi finalmente un finale senza patemi. Finisce 62-47, con la Sella a festeggiare il primo jolly interno della poule-salvezza (quasi un mese dopo l’ultimo nell’orologio contro Vigevano). Tra due giorni si torna in campo, sempre in casa, contro la Luiss Roma (20.30).

Giovanni Poggi