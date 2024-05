Sella Cento, metti un altro tassello. Contro la Luiss dell’ex Sabin per il terzo successo consecutivo

Per dare continuità alle vittorie su Agrigento e Chiusi, e fare un ulteriore balzo verso la salvezza. Tre giorni dopo, la Baltur Arena torna a spalancare le porte alla Sella, che alle 20.30 sfida la Luiss Roma (arbitri Foti, Lupelli e Grappasonno). Dopo una settimana da leoni caratterizzata da due vittorie di spessore, non scontate visto come si era messa una decina di giorni fa dopo la sconfitta con Latina, i biancorossi hanno potuto gestire la vigilia di questo quarto round della poule-salvezza con un pelo più di tranquillità, forti di una classifica confortante che li vede a +10 sul terzo posto a sette giornate dal termine. Ma il compito non è ancora stato terminato del tutto e questa sera contro i capitolini, che si presentano a Cento con alle spalle due vittorie consecutive, servirà una prova sulla scia di quella offerta contro Chiusi.

"Ci portiamo dietro un po’ di stanchezza e qualche acciacco, ma è normale in questa fase del campionato – commenta Mecacci alla vigilia –. La chiave sarà rimanere concentrati: quando le energie diminuiranno, diventerà fondamentale commettere meno errori possibili, ed è quello che abbiamo fatto contro Chiusi, ma è ciò che dovremo fare sempre da qui alla fine".

Gli avvertimenti sono chiari, ai giocatori in campo toccherà metterli in pratica. Gli stimoli non potranno e non dovranno mancare contro una squadra in fiducia e a cui il talento non manca, anche se ad oggi, numeri alla mano – Luiss quarta, a -6 dalla salvezza, ma con una gara da recuperare –, non basta per mantenere un posto nella categoria. A guidare la squadra degli universitari, il barese Andrea Paccariè, da anni uno dei responsabili tecnici di un progetto che ha fatto la storia del basket nostrano. "La Luiss è riuscita a mantenere il nucleo della promozione, inserendo poi un giocatore impattante e importante come Tyler Cain. Hanno un modo di giocare atipico, che predilige un numero alto di possessi e partite a punteggio alto. Possono fare male a chiunque, l’hanno già dimostrato, per questo dovremo stare molto attenti".

Giovanni Poggi