Sella Cento parte in direzione Rieti: "Possiamo giocarcela fino alla fine"

Cento in direzione Rieti per il turno prenatalizio di Serie A2, nonché l’ultima trasferta del 2024 (palla a due domani al PalaSojourner alle 18). E sarebbe, visto il periodo, anche tempo di farsi un bel regalo lontano dalla Baltur Arena, visto che nei sette viaggi affrontati fin qui da Di Paolantonio e i suoi ragazzi sono arrivate soltanto delle sconfitte (la Benedetto è l’unica squadra della lega ancora a secco fuori casa). Non sarà certo la trasferta più abbordabile, visto l’avversario e visto che i biancorossi saranno di scena su uno dei parquet più caldi della categoria, ma provarci e dare continuità alla pesante vittoria di sei giorni fa contro Nardò è un obbligo.

"Rieti ha grande fisicità, gioca una pallacanestro molto aggressiva sia in attacco che in difesa, e dovremo essere bravi difensivamente a contenere il loro talento e, contestualmente, a giocare insieme in attacco per provare a metterli in difficoltà", ha detto alla vigilia coach Di Paolantonio, che in settimana assieme al gruppo, al suo staff e alla dirigenza, ha festeggiato con i tifosi il suo primo Natale centese con una bella cena al palazzo, sperando che sia di buon auspicio per il proseguo della stagione.

Sempre in settimana, viste le solite assenze nel roster (Delfino e Sperduto, che ne avranno almeno fino alla fine del 2024), il tecnico ha quantomeno potuto contare su Matteo Graziani, esterno classe 2000 scuola Don Bosco Livorno ed ex Piacenza, Eurobasket Roma, Tortona e Chieti, selezionato dal club per aiutare la Sella ad avere un numero adeguato di giocatori durante gli allenamenti.

"Ringrazio la società per aver fatto questa scelta, che ci ha consentito di allenarci al meglio in questi giorni – ha affermato, prima di tornare a parlare dell’impegno di domani contro la sesta forza della classe –. Sappiamo di giocare su un campo molto difficile, contro un avversario di valore, che sta facendo molto bene, ma veniamo da una vittoria e vogliamo provare a regalarci i primi punti lontano da casa. Per farlo, dovremo disputare una partita attenta per tutti i 40 minuti".

"Affronteremo una squadra solida, molto aggressiva in difesa, con giocatori di talento ed esperienza – così invece Nicola Berdini, incaricato di contenere tra gli altri il neo-arrivato Jordan Harris –. Dovremo essere bravi a rimanere sul pezzo e a giocare la nostra pallacanestro. Penso che abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela fino alla fine". Nelle fila dei laziali mancherà l’infortunato Lupusor.

Giovanni Poggi