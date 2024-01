Sella Cento, servi il bis contro Orzinuovi. Di nuovo in casa per allungare sulle rivali

Il posticipo della 21°giornata è ala Baltur Arena: questa sera alle 20, di fronte Cento e Orzinuovi (arbitrano Miniati, Di Martino e Coraggio). L’ennesimo match spartiacque della stagione e l’ennesimo appuntamento da non fallire per evitare di arrivare con l’acqua alla gola all’ultima di stagione regolare, in programma tra 6 giorni sul campo di Cividale.

Cento c’è, lo dicono le recenti prestazioni e il bis di successi contro Nardò e Fortitudo, ma sarà vietato abbassare la guardia contro una squadra che, nonostante il penultimo posto in classifica, ha dimostrato di sapersela giocare alla pari anche con le corazzate del girone. Vedere l’ultimo match giocato da Orzinuovi contro Udine, per credere, coi friulani passati di misura al fotofinish (78-77) grazie al canestro a fil di sirena di Alibegovic.

Con dinamiche simili e identico scarto, sono passate con enorme fatica al PalaBertocchi anche Forlì (72-71) e Fortitudo (66-65): segnali che certificano come i bresciani siano squadra viva e dura da battere. Nemmeno le sole due vittorie nelle ultime dodici devono ingannare, anche perché la fame dei ragazzi di Zanchi è tanta, viste le sole due lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda Chiusi.

All’andata (19 novembre), fu successo biancorosso, 67-56, con 16 di Mussini e 15 con 8 rimbalzi di un solidissimo Palumbo, vero mvp del match.

Ben diverso sarà questo secondo atto, non tanto per l’impronosticabile sviluppo della gara, quanto per i protagonisti che scenderanno in campo a darsi battaglia.

Tra i volti nuovi, il play-guardia statunitense di passaporto italiano Paul Jorgensen, classe ’96 reduce dall’esperienza nel massimo campionato greco ai Kolossos Rodi a 7.3 punti di media a partita e 3.3 rimbalzi, cifre migliorate sensibilmente in questi suo primi mese in Serie A2, dove sta viaggiando a 16 punti di media segnati a gara.

Ancora meglio sta facendo Grant Basile, ala forte classe 2000 (anche lui statunitense di passaporto italiano), arrivato in prestito da Tortona e con alle spalle una breve parentesi con la maglia di Pistoia.

Ad affiancarli due ex Benedetto, come Giovanni Gasparin (già capitano degli orceani), a Cento prima nel 18/19 e poi nel biennio 2020-2022, ed Ennio Leonzio, in biancorosso dal 2019 al 2021, con cui ha conquistato una promozione dalla B alla A2 nel 2020. A completare il roster, l’ex Forlì Donzelli, oltre al regista Trapani e al lungo, ma abile anche dal perimetro, Nicolas Alessandrini. Da valutare le condizioni di Zugno, uno dei bomber della squadra (11 punti a partita e 3.6 assist).

Giovanni Poggi