Sella Cento, stavolta è proprio fatta. Vittoria e salvezza matematica

sella ce nto

79

moncada agrigento

68

SELLA : Archie 3, Musso 8, Bruttini 4, Moreno 20, Delfino 11, Bucciol ne, Palumbo 7, Toscano 7, Magni ne, Mussini 17, Ladurner 2, Pavani. All. Mecacci.

AGRIGENTO: Meluzzi 13, Morici 6, Chiarastella 8, Polakovich 7, Ambrosin 4, Cohill 11, Sperduto 6, Traore ne, Caiazza 4, Peterson 9, Fabi. All. Pilot.

Parziali: 25-15; 44-36; 59-51.

Salvezza doveva essere, e salvezza è stata. La Sella Cento archivia la pratica Agrigento e si regala la certezza matematica di un altro anno in Serie A2, condannando invece alla retrocessione in B Nazionale la formazione siciliana. Dopo una stagione travagliata, tra infortuni ed alti e bassi di una squadra che non ha mai veramente convinto, l’obiettivo salvezza è dunque raggiunto senza particolari patemi davanti al pubblico della Baltur Arena, a tre giornate dalla fine. Il bottino con cui i biancorossi hanno approcciato al girone per non retrocedere ha contribuito a mantenere il gruppo squadra sereno nonostante qualche passaggio a vuoto anche in quest’ultima fase della stagione, ma Delfino e compagni avrebbero dovuto compiere davvero il suicidio perfetto per salutare un’A2 che, il prossimo anno, Cento quasi certamente affronterà con una squadra e uno staff rivoluzionati.

Alla Baltur Arena la sfida con i siciliani prende la piega degli uomini di Mecacci già dai primi dieci minuti di gioco: al 10’ è già +10 sul 25-15, un vantaggio che si dilata a metà secondo quarto quando la Sella tocca addirittura il +15 (37-22). Agrigento assorbe il colpo e mette la testa fuori dalla sabbia, piazzando un break di 14-7 che all’intervallo ridà una speranza alla squadra di Pilot.

La ripresa vede la Sella non riuscire a piazzare il colpo del ko, e il terzo quarto non è un grande spot per la pallacanestro: Cento fatica a segnare, Agrigento non è da meno ma comunque resta a contatto. La "bomba" di Musso allo scadere della terza frazione è provvidenziale per i biancorossi: al 30’ è nuova doppia cifra di vantaggio sul 59-49, dopo che la Moncada aveva toccato anche il -4. Nell’ultimo quarto la Sella amministra il vantaggio, Agrigento non dà mai l’impressione di poter rientrare e il popolo centese può così festeggiare una salvezza sudata ma meritata. Ora si potrà iniziare a programmare il futuro, che sarà ancora in A2, e la sensazione è che ai nastri di partenza in agosto parecchie cose saranno cambiate: intanto però Cento può godersi il mantenimento della categoria.

Jacopo Cavallini