Sella Cento travolgente al Palalido. Risposta forte ai colpi delle rivali

urania milano

81

sella cento

99

WEGREENIT URANIA MILANO: Anchisi, Potts 18, Piunti 2, Amato N.E, Lupusor 15, Montano 23, Landi 8, Solimeno 1, Severini 6, Cavallero 8. All. Villa

SELLA CENTO: Mitchell 22, Bruttini 10, Delfino 15, Palumbo 19, Bucciol, Pavani, Toscano 9, Archie 9, Moreno 11, Ladurner 4. All. Mecacci

Arbitri: Centonza, Rudellat e Grappasonno

Note: parziali 26-30, 46-55, 70-77.

Splendida vittoria della Sella Cento, che passa al Pala Lido Allianz Cloud, sul campo dell’Urania Milano al termine di un match in cui la squadra di Mecacci ha dimostrato una netta supremazia nei confronti degli avversari. Una vittoria che avvicina Cento al traguardo playoff che resta però ancora da conquistare nelle ultime giornate di campionato, visti i successi delle rivali.

L’avvio di match è molto equilibrato con l’Urania che risponde ai tentativi di affondo della Sella che però comincia ad alzare i ritmi con Delfino che firma il primo vantaggio sul +5. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e la gara rimane molto equilibrata. Cento prova a strappare in più di una circostanza, l’attacco della Sella sembra girare alla perfezione ma l’Urania nei primi 10 dà la sensazione di poter lotte ad armi pari e alla fine del quarto i ragazzi di Mecacci hanno un vantaggio di soli 4 punti sul 26-30. Ad inizio secondo quarto sono i padroni di casa che provano ad alzare i ritmi e riescono a mettere a segno il controsorpasso con Cavallero. Ma è sempre Cento ad avere il controllo delle operazioni, con Delfino e Bruttini che fanno valere il loro talento e regalano alla Sella il massimo vantaggio sul 33-41.

Ancora una volta però nel momento peggiore Milano riesce a rimettersi in cosa con Landi che firma il 44-46. Cento ha un ritmo incessante e nel finale di quarto riesce a scappare ancora una volta e chiude avanti 46-55. Alla ripresa del gioco la situazione non cambia, Cento continua a spingere sull’acceleratore e Milano che fa di tutto per riuscire a rimanere in scia. La squadra di Villa riesce ancora a riportarsi a contatto con Luposor prima che l’ennesima spallata di Archie e Moreno firmino il +7 quando mancano 10 minuti alla fine del match. Ci si aspetta un ultimo quarto ancora molto equilibrato ma stavolta la Sella riesce a fiaccare la resistenza dei padroni di casa grazie a Palumbo, che guida i suoi a un vantaggio in doppia cifra. Si spegne la luce per Milano, che nella seconda parte del parziale sembra non avere più le forze per provare a rientrare, Cento continua a spingere e conquista una vittoria molto preziosa con il punteggio di 81-99.