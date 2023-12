Sella Cento travolta sul campo di Forlì. Senza Mitchell, l’Unieuro domina dall’inizio

unieuro forlì

82

sella cento

62

UNIEURO : Allen 5 (12, 12), Cinciarini 9 (12, 14), Valentini 15 (34, 34), Zampini 8 (24, 12), Tassone 9 (01, 34), Johnson 10 (14, 25), Pascolo 6 (36), Zilli 12 (44), Pollone (02 da 3), Munari (01), Zilio, Radonjic 8 (12, 23). All. Martino.

SELLA CENTO: Mussini 14 (26, 15), Bruttini (06), Kuuba 7 (23, 12), Palumbo 13 (47, 14), Bucciol, Toscano (03), Magni, Archie 13 (58, 14), Moreno 7 (12, 15), Ladurner 8 (46). All. Mecacci.

Arbitri: Rudellat, Grappasonno, Tarascio.

Parziali: 24-15, 49-29, 71-47. Note - T2: Forlì 1630 (53%), Cento 1841 (44%); T3: Forlì 1326 (50%), Cento 520 (25%); TL: Forlì 1112 (92%), Cento 1115 (73%). Rimbalzi: Forlì 33 (5 offensivi), Cento 31 (10 off.).

Priva dell’ultimo arrivato Mitchell, la Benedetto cade a Forlì nel derby contro la Pallacanestro 2.015. Sulle tavole del Palafiera va in scena una gara a senso unico, con i padroni di casa che fanno valere la propria legge sin dalle prime fasi di gara fino all’82-62 conclusivo. La squadra di Mecacci poco ha potuto dinanzi alla serata perfetta dalla lunga distanza degli avversari, che hanno chiuso col 50% di realizzazione dall’arco. Piazzato l’allungo, l’Unieuro non ha poi mai tremato e per la Sella è stata presto notte fonda.

Cento in avvio tiene il ritmo della formazione forlivese e con Palumbo mette la testa avanti (10-11). Subito dopo, però, si apre la voragine. L’ex Zampini scava il primo solco con un break di 12-0 (22-11), quindi, dopo una reazione che ha portato la Sella a tirare per il -3 sul 24-18, un nuovo parziale mette le ali ai padroni di casa: 36-18 dopo 4’ del secondo periodo. Gli uomini di Mecacci trovano un piccolo barlume di luce con un quintetto più piccolo e mobile, ma ecco puntuale la doccia fredda: tre triple di Tassone valgono il -20 all’intervallo (49-29).

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa continuano a battere il chiodo e volano addirittura sul +25 (63-38) a metà del terzo periodo. Mussini, con 9 punti di fila, è l’ultimo ad alzare bandiera bianca (63-42), ma Forlì raddrizza presto la mira e allunga di nuovo. Un parziale di 7-0 a cavallo tra terza e quarta frazione vale il +29 (76-47) che fa calare il sipario sul match. La Sella non riuscirà poi ad andare oltre il -18 negli ultimi minuti della sfida.

Simone Casadei