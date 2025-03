Sella Cento, una marcia da playoff: "Se ripenso al girone di andata..."

Cento continua a vincere, in trasferta, e a convincere. Nella tana della Libertas è arrivato il sesto successo nelle ultime sette gare lontano dalla Baltur Arena: un rendimento che fino a pochi mesi fa sarebbe stato impronosticabile per una squadra che per tutto il girone d’andata, distante dal Guercino, aveva girato completamente a vuoto. Invece l’ennesimo graffio, questo ancor più profondo, perché arrivato contro una diretta concorrente e perché bissa la vittoria dell’andata, consegnando ai biancorossi un prezioso 2-0 negli scontri diretti.

"Vincere al Pala Macchia non è da tutti e questo da ancor più valore alla nostra vittoria – racconta soddisfatto il gm Nicolai, sempre in prima linea in panchina accanto a coach Di Paolantonio e il suo staff a vivere un’altra, intensa, domenica di passione e gioia –. Siamo estremamente contenti, questi ragazzi ogni volta dimostrano fame e voglia di portare a casa le partite, tutti costantemente sul pezzo. Se ripenso agli approcci ad alcune gare del girone d’andata e a ciò che invece questa squadra sta facendo nell’ultimo periodo, è davvero cambiato il mondo. Col rendimento delle ultime 14-15 gare saremmo almeno da play-in, se non qualcosa in più".

A confermarlo sono proprio i numeri che la Sella ha collezionato da gennaio ad oggi, con 8 vinte e 7 perse che la piazzerebbero virtualmente tra l’ottavo e il dodicesimo posto in classifica (pari a Cantù, Verona, Avellino e Milano). L’aria è cambiata a Cento, ma ancora la rimonta deve essere completata. "Ci siamo goduti la vittoria ed è stato giusto così, ma siamo allo stesso modo consapevoli che questa da sola non basta per raggiungere il nostro obbiettivo. Purtroppo non abbiamo fatto ancora nulla, infatti, la classifica è pressoché rimasta la stessa della vigilia e ci sono ancora dieci punti in palio, con l’unico vantaggio che ci siamo portati sul 2-0 negli scontri con Livorno, ma domenica ci attende l’ennesima battaglia. Certi però che l’affronteremo con ancor più convinzione nei nostri mezzi, inerzia, volontà e tutta la fiducia possibile, oltre che con un roster finalmente al completo".

Tutto è ancora possibile, ma la Benedetto c’è e si coccola la sua stella, Stacy Davis (34 punti l’altro ieri), sempre più dominante. "E’ un grandissimo vincente, lo si vede negli allenamenti in settimana e la domenica in partita: vuole vincere, sempre e comunque, e questa è una caratteristica importante". Domenica Sella di scena ad Orzinuovi per altri quaranta minuti decisivi in chiave salvezza: lombardi con gli stessi punti di Delfino e soci (26), a +4 sui playout.

Giovanni Poggi