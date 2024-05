Sella Cento, verdetto rimandato. Sconfitta a Nardò, non è ancora salva

hdl nardò

83

sella cento

78

HDL NARDÒ: Stewart 26, La Torre 6, Ferrara 4, Parravicini 12, Nikolic 10, Iannuzzi 10, Ceparano 2, Baldasso 2, Smith 11, Barbone ne, Sportillo ne, Donda ne. All. Dalmonte

SELLA CENTO: Toscano 6, Mussini 15, Delfino 12, Musso 6, Archie 9, Bucciol ne, Bruttini 18, Palumbo 4, Ladurner 6, Moreno 2. All. Mecacci

Arbitri: Puccini, Yang e Bertuccioli

Note: parziali 20-21, 44-41, 58-52.

Tiri liberi: Nardò 11/14, Cento 14/15.

La Sella Cento spreca l’opportunità di conquistare la salvezza con larghissimo anticipo cedendo sul campo di Nardò dopo una gara che è stata una vera e propria battaglia. Nardò ha esigenza di vincere la gara in casa contro Cento per non rischiare di farsi raggiungere e superare. La Sella dal canto suo può giocare con uno stato d’animo più sereno e con maggiore leggerezza. Toscano e Bruttini intepretano alla perfezione questo spartito e nei primi minuti mettono a segno il primo allungo della Sella che va avanti 7-10. Cento prova a dare un paio di spallate al match con Archie che mette a segno la tripla dell’11-16. La squadra di Mecacci continua a spingere ma i pugliesi non concedono fughe e alla fine del primo quarto il vantaggio per Delfino e compagni è solo di un punto (20-21). Ad inizio secondo quarto sono i padroni di casa che provano a spingere e con uno Stewart molto caldo arriva il vantaggio sul 25-24. Archie e compagni si riportano in vantaggio ma nel finale di tempo è Stewart a salire in cattedra e con due triple riesce a dare a Nardò un vantaggio di 44-41 all’intervallo lungo. In apertura di terzo quarto è Nardò a prendere in mano le redini della partita, in attacco arrivano due canestri importanti di Parravicini e La Torre che portano i pugliesi sul massimo vantaggio sul 50-41. Il quintetto di Dalmonte prova a spingere e a piazzare l’allungo decisivo ma alla fine del terzo periodo il vantaggio dei pugliesi è dii soli 5 punti sul 58-52. In avvio di ultimo quarto però Cento piazza subito un parziale di 5-0 per riportarsi a contatto. Nardò continua a spingere alla ricerca del break decisivo ma Cento si affida ai canestri di Bruttini per rimanere in scia sul 65-62. Nella fase decisiva della partita però è Nardò a mettere a segno l’allungo che chiude la partita. Stewart continua a trovare con continuità la via del canestro ma è la difesa a fare la differenza con Cento che non riesce più a trovare la giusta continuità e soprattutto comincia a diventare troppo distratta con il pallone. Alla fine del match le palle perse per la squadra di Mecacci sono 13, troppo per sperare di uscire a tenere il ritmo dei padroni di casa che con Smith dalla lunetta portano il vantaggio a 12 punti. Cento ci prova fino alla fine ma nel finale la HDL non sbaglia e porta a casa una vittoria pesante con il punteggio di 83-78.