Sella, colpo esterno a Roma. Ma tiene banco il tema gm

luiss roma

69

sella cento

73

LUISS : D’Argenzio 14, Cain 4, Villa 7, Cucci 15, Salvioni 4, Jovovic 2, Barbon ne, Tolino ne, Pasqualin 6, Fallucca 6, Miska 11. All. Paccariè.

SELLA CENTO: Bruttini 10, Mussini 10, Musso 12, Moreno 6, Toscano 12, Pavani, Magni ne, Ladurner, Archie 21, Bucciol 2, Palumbo ne, Delfino. All. Mecacci.

Parziali: 19-21; 33-37; 52-54.

In una partita che aveva ben poco da dire per entrambe, e che infatti mette in mostra pochissimo agonismo, Cento sbanca il Pala Tiziano e infligge l’ennesima sconfitta della stagione alla già retrocessa Luiss Roma, cancellando così il brutto passo falso di Chiusi che aveva fatto mugugnare qualche tifoso. Già certa della salvezza, la Sella tiene a riposo Palumbo, fresco di convocazione in Nazionale, ma ritrova Archie e Delfino, seppure quest’ultimo in campo appena sei minuti: dall’altra parte è l’ex di turno Sabin a non essere schierato sul parquet. Tanto equilibrio nel primo tempo, con la squadra di Mecacci quasi sempre in vantaggio ma la Luiss brava a restare in scia: al 10’ è 19-21, all’intervallo è 33-37 senza particolari sussulti. Dopo un buon avvio di ripresa dei capitolini, Cento riprende in mano le redini del gioco e si porta sul 46-51 al 28’ con Archie e Mussini a dettare legge. La gara scorre via sul filo dell’equilibrio fino agli ultimi possessi, nei quali la Sella sfrutta l’esperienza dei suoi uomini migliori: nel finale sono i canestri di Musso e Toscano a regalare i due punti agli uomini di Mecacci, ora di scena domenica alla Baltur Arena per l’ultima partita della stagione contro Nardò, che segnerà certamente la fine dell’avventura quinquennale del tecnico toscano nella città del Guercino.

CAPITOLO GM. Dopo gli abboccamenti con due figure esperte come Mario Ghiacci, attualmente a Trieste, e Renato Nicolai, ora a Nardò, ieri Cento ha fatto una chiacchierata esplorativa con Nicolas Panizza, figura emergente ed ex giocatore di San Severo con cui ha svolto un buon lavoro negli ultimi anni dietro la scrivania. Un altro nome che si aggiunge sul taccuino della dirigenza centese, che nei prossimi giorni sarà chiamata a sciogliere le riserve.

Jacopo Cavallini