Sella condannata a vincere. La quota playoff è altissima

Quattro vittorie su cinque (unica sconfitta a Torino) nella fase a orologio per la Sella Cento, che col successo di domenica all’ora di pranzo sul campo dell’Urania Milano ha messo un altro tassello nel proprio cammino verso i playoff. Una vittoria meritata per gli uomini di Mecacci, che hanno condotto il match sin dalla palla a due e hanno sfiorato ‘quota 100’, sbancando un parquet difficile come quello del Pala Lido. Il dato di fatto è che Cento, con Mitchell (nella foto) e Delfino entrambi a referto, ha vinto otto partite su undici, e la nota positiva è che sabato nella gara casalinga con Latina dovrebbe rientrare pure Federico Mussini, per allungare le rotazioni negli esterni e aggiungere qualità all’arsenale offensivo dei biancorossi.

Già con Milano la Sella ha tirato benissimo dall’arco, con una percentuale vicina al 50% (Moreno 3/4, Palumbo 3/5, Delfino 5/9), e il rientro di Mussini darà sicuramente maggiore imprevedibilità all’attacco della Benedetto, che nelle ultime due partite sta viaggiando a una media di 90 punti segnati. L’infortunio alla caviglia subito da Palumbo nella gara del Pala Lido non preoccupa più di tanto: il play ex Udine dovrebbe essere gestito in settimana per averlo poi a disposizione sabato con Latina. Il paradosso però è che se Cento continua a vincere, lo stesso fanno pure le due più dirette concorrenti, Cividale e Piacenza, vittoriose a Roma sul campo della Luiss (68-88) e a Rieti contro la Sebastiani (82-85), mentre Rimini ha giocato ieri sera a Cremona. La squadra allenata da Pillastrini è la vera rivelazione di questa seconda fase di campionato, se si considera soprattutto l’exploit contro la corazzata Trapani che ha sparigliato e non poco le carte, mentre l’Assigeco di coach Salieri continua a macinare vittorie nonostante sia senza un americano.

La classifica rimane così serratissima, con tutte e tre le squadre a quota 26 punti, ma Cento ha dalla sua un fondamentale 2-0 negli scontri diretti con i friulani, ricordando anche che rimane la gara da recuperare con Trapani alla Baltur Arena. Se la partita di sabato contro Latina appare poco più che una formalità (soprattutto se i biancorossi continueranno a giocare come nelle ultime settimane), poi il calendario metterà di fronte alla Sella quattro sfide da ‘matita rossa’: le due trasferte a Rieti e Treviglio e gli impegni casalinghi con Trapani e Vigevano.

Jacopo Cavallini