Sella, domenica di tensione. Pioggia di multe e squalifiche

Non fosse bastata la sconfitta, a rovinare l’atmosfera in questi giorni attorno alla Sella Cento ci si è messa anche la coda di tensione che nel dopo gara contro Rimini ha dato il la ad un lungo elenco di provvedimenti disciplinari, che ieri sono stati resi noti.

Una pioggia di squalifiche (tutte commutabili in multe, per cui nessun tesserato salterà la prossima trasferta di Nardò, e anche per il campo non ci sono rischi di dover andare in trasferta nel prossimo match casalingo contro la Effe) e di multe che certo non fanno piacere a una società che più volte a stagione in corso è intervenuta per cercare di rinforzare il roster. Ma andiamo per gradi e scorriamo il lungo elenco di provvedimenti disciplinari.

Anzitutto una squalifica del campo per una gara perchè, "al termine della gara, un individuo scuotendo il tunnel di accesso agli spogliatoi al passaggio del terzo arbitro e di un tesserato della società ospitante, colpiva quest’ultimo senza danno", e poi "ammenda di 833 euro per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri".

In totale faranno circa 7500 euro a carico della società di Gianni Fava, mentre per quanto riguarda le multe a carico dei tesserati, saranno probabilmente i tesserati stessi a doverle pagare. In primis Matteo Mecacci, "squalificato per una gara perchè, nonostante fosse espulso, non si recava immediatamente negli spogliatoi ma entrava in campo protestando nei confronti del primo arbitro".

E poi Dominique Archie, "squalifica per una gara per comportamento protestatario, intimidatorio e minaccioso nei confronti del terzo arbitro a fine gara".

Insomma, una domenica da dimenticare, pagata caro in tutti i sensi.

m. p.