Sella e Adamant, via i veli. Un derby per presentarsi

Da una parte chi si toglie i veli proprio oggi, dall’altra chi vuole confermare le belle sensazioni dell’esordio stagionale. E’ basket di fine agosto ma nel pomeriggio alla Baltur Arena (palla a due alle 17.30) torna il derby tra Cento e Ferrara, in una veste insolita se non altro perché si andranno ad affrontare due categorie di differenza: la Sella inserita nel campionato di A2, l’Adamant in quello di B Interregionale. Valori diversi, così come gli obiettivi: i biancorossi lotteranno fino alla fine per la salvezza, i biancazzurri tenteranno il secondo assalto consecutivo alla promozione.

A Cento poi, in serata all’Oratorio di San Biagio, verranno presentate le nuove maglie e verrà scoperta dal sindaco Accorsi una targa sui 60 anni della società. Difficile dire che gara aspettarsi oggi: Cento si scoprirà per la prima volta, ma in fondo anche per Ferrara si tratta del primo vero test contro un avversario di rilievo, vista l’enorme differenza che si è vista giovedì sera contro Argenta. Di sicuro c’è curiosità ed interesse di vedere all’opera l’una e l’altra squadra: la coppia Usa Davis-Henderson promette scintille, l’argentino Santiago alla prima uscita è parso subito un ‘crack’ per il livello medio che si troverà di fronte l’Adamant in campionato. Sul piano fisico Ferrara potrà dire la sua, specialmente sotto canestro dove i ‘colored’ Sackey, Tio e Yarbanga faranno a sportellate coi vari Benvenuti (Tamani oggi è indisponibile), Alessandrini e lo stesso Davis. Parola al campo, dunque, per un derby che ritorna (seppur in amichevole) ad un anno e sette mesi di distanza da quel 22 gennaio 2023, quando alla Baltur Arena si impose Cento per 84-65 contro un Kleb Basket che di lì ad un mese avrebbe chiuso i battenti abbandonando il campionato a stagione in corso. Per entrambi gli staff tecnici l’opportunità di valutare i progressi dei rispettivi organici, a poco meno di un mese dall’esordio ufficiale in campionato.

Jacopo Cavallini